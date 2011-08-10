-DOLAR 1,7710, AVRO 2,5200 LİRA İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7610 liradan alınan dolar 1,7710 liradan, 2,5050 liradan alınan avro 2,5200 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7750 lira olan dolar güne 1,7560 liradan, 2,5250 lira olan avro 2,5170 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7660 lira, en yüksek 1,7680 lira, satışta en düşük 1,7710 lira, en yüksek 1,7750 lira seviyesinde işlem görüyor. -BORSA İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,01 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 3.038,60 puan düşerek 50.307,63 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 5,70 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 385,02 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.653,58 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,01 değer yitirdi. New York Borsasının sert satışla açılmasının ardından İMKB'de de satışlar yoğunlaştı. Son dakikalardaki bu satışlarla hızlı bir düşüş gösteren endeks kapanıştaki alımlarla bir miktar toparlandı ve 50.000 puanın üstünde tutundu.