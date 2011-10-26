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Ekonomi

Dolar 1,7560 liraya kadar geriledi İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 14:34

-Dolar 1,7560 liraya kadar geriledi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar eylül ayı başlarından bu yana ilk kez 1,7600 liranın altına gerileyerek 1,7560 liraya kadar düştü. Kapalıçarşı'da güne 1,7840 liradan başlayan dolar, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamalarıyla birlikte düşüşe geçti. Kademe kademe gerileyen dolar en son olarak 1,7600 liranın da altına indi.  Saat 11.15 itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,7530 liradan alınıp 1,7560 liradan satılıyor. 2,4430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,4450 lira seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasada dolarda en son 7 Eylül Çarşamba günü bu seviyeler görülmüş, kapanış ise 1,7590 liradan gerçekleşmişti.

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