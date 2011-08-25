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Ekonomi

Dolar 1,7550, avro 2,5300 lira   İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 21:27

-Dolar 1,7550, avro 2,5300 lira   İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7460 liradan alınan dolar 1,7550 liradan, 2,5250 liradan alınan avro 2,5300 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7790 lira olan dolar güne 1,7840 liradan, 2,5730 lira olan avro 2,5690 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7520 lira, en yüksek 1,7580 lira, satışta en düşük 1,7610 lira, en yüksek 1,7690 lira seviyesinde işlem görüyor. -Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 87,42 puan ve ortalama yüzde 0,16 oranında geriledi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 138,55 puan düşerek 52.967,67 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,26 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 51,13 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 87,42 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,16 değer yitirdi.

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