-Dolar 1,7480 avro 2,3240 lira İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,7480 lira, avro 2,3240 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7410 liradan alınan dolar 1,7480 liradan satılıyor. 2,3160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3240 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3190 lira olmuştu. -Borsa yükselişle açıldı- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi güne artışla başladı. İMKB 100 Endeksi önceki kapanışa göre 83,17 puan artarak 61.261,42 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,14 oranında değer kazandı.