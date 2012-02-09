T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1,7480 avro 2,3240 lira İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 12:10

-Dolar 1,7480 avro 2,3240 lira İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,7480 lira, avro 2,3240 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7410 liradan alınan dolar 1,7480 liradan satılıyor. 2,3160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3240 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3190 lira olmuştu. -Borsa yükselişle açıldı- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi güne artışla başladı. İMKB 100 Endeksi önceki kapanışa göre 83,17 puan artarak 61.261,42 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,14 oranında değer kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24