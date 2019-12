Dolar 1,73’e geriledi

Bankalararası piyasa



Dolar fiyatlarında gerçekleşen rekor yükselişin ardından, Merkez Bankası’nın müdahalesi ile dolar gerilemeye devam ederek 1,70 sınırına yaklaştı. İstanbul serbest piyasada dolar akşam 1,7340, Euro 2,2150 liradan işlem görüyor. Borsada günlük kayıp 0.14. Tokyo Borsası yükselişle kapandı, Wall Street dün 2009'un en iyi yükselişini yaşadı.İstanbul serbest piyasada dolar 1,7650 TL, Euro 2,2300 TL'den güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7700 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2600 TL olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,7350 TL, en yüksek 1,7420 TL, satışta en düşük 1,7440 TL, en yüksek 1,7550 TL seviyesinde bulunuyor.Merkez Bankası bugün düzenlediği döviz satım ihalesinde en yüksek teklif 1,7381 lira olarak belirlendi.Merkez Bankası döviz satım ihalesinde satış tutarını 50 milyon dolar olarak açıkladı.121 milyon dolar teklifin geldiği ihalede en düşük fiyat 1,7360 lira, ortalama da 1,7372 lira olarak saptandı. İhaleye gelen tekliflerin ortalaması ise 1,7334 lira olarak gerçekleşti.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,14 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 32,86 puan gerileyerek 23.282,57 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,20 puan düşerek yüzde 15,05'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,77'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,99, bileşik getirisi yüzde 15,25 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2757, sterlin-dolar paritesi 1,3802, yen-dolar paritesi ise 98,10 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 4,6 artarak 7,376.12 puana ulaştı.Hong Kong'da borsa yüzde 2,8, Güney Kore'de yüzde 3,2 artarken, Avustralya, Singapur ve Tayvan'da da borsalar yükseldi.Borsanın yükselmesinde, Citigroup'un 1. ve 2. çeyrekte kar edebileceği beklentilerinin mali sektörde düzelme yaşandığını düşündürmesi etkili oldu.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,06 yükseldi. Brüksel'de de borsa yüzde 2,09, Madrid'de yüzde 1,49'a çıktı.Citigroup, 2007 yılından bu yana mali tablolarında en iyi çeyreklik bazdaki görünümün oluştuğunu duyurdu. Duyuru hisse senetleri piyasalarına alım getirdi. ABD Hazine Tahvili fiyatları ve altın fiyatları geriledi.Citigroup ceo'su Vikram Pandit'in şirket içi bir yazı yayınlayarak son 5 çeyreği zararla tamamlayan grubun bu yılın ilk iki ayında kara geçtiğinin duyurulması citi hisselerinde yüzde 38 oranında yükseliş yaşanmasını sağladı.Sektör geneline yayılan alımlar JPMorgan Chase & Co. hisselerinin yüzde 23, Bank of America Corp. hisselerinde ise yüzde 28 oranında yükseliş getirdi. General Electric Co. hisseleri 1980 yılından bu yana en keskin yükselişini yaşayarak yüzde 20 oranında değer kazandı.Bu gelişmelerin ardından Standard & Poor’s 500 endeksi yüzde 6.4 oranında artışla 719.6 puandan günü tamamlarken, endeks kapsamındaki 10 sektörün her birinde yüzde 2.3'ü aşan yükselişler yaşandı. Dow Jones sanayi endeksi 379.44 puan ve yüzde 5.8 oranında yükselişle 6,926.49 puandan kapandı.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,58 artarak 6,966.56 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,57 değer kazanarak 1,365.96 puana ulaştı.ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 21 sent düşerek 45.50 dolar varilden satılırken, Brent tipi petrol de 43,97 dolardan işlem görüyor.