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Ekonomi

Dolar 1.72 TL, Euro 2.25 TL

Serbest piyasada akşam dolar 1,7200 TL, Euro 2,2550 TL'den işlem görüyor. Borsada günlük artış yüzde 0.19 oldu.

18 Mart 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,7200 TL, Euro 2,2550 TL'den işlem görüyor. Borsada günlük artış yüzde 0.19 oldu. Tokyo Borsası yükselişle kapandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6960 TL, Euro 2,2100 TL'den güne başlamış, serbest piyasada dün akşam doların satış fiyatı 1,7090 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 2,2150 TL olmuştu. 

Dolar 1.70, Euro 2.21 (17 Mart 2009)

Bankalararası piyasa

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,7045 TL, en yüksek 1,7105 TL, satışta en düşük 1,7110 TL, en yüksek 1,7170 TL seviyesinde bulunuyor.

Borsada günlük artış yüzde 0.19 oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,19 oranında değer kazandı. Borsa endeksi günün tamamında 44,41 puan yükselerek 23.497,17 puandan kapandı.

Faiz

3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,15 puan düşerek yüzde 14,32'ye indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,95'ten kapandı.

Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,12, bileşik getirisi yüzde 14,47 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3116, sterlin-dolar paritesi 1,3966, yen-dolar paritesi ise 98,28 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo Menkul Kıymetler borsası yükselişle kapandı

Nikkei Endeksi, Wall Street'teki yükselişin de etkisiyle, bir ara endekste 8000 sınırını geçse de, yüzde 0,29 oranında değer kazanarak 7.972,17 puandan kapandı.

Bu arada, Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarını değiştirmedi.

Japon Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 0,1 oranında korumaya karar verdi.

New York Borsası, güne düşüşle başladı

Borsanın açılışında Dow Jones Sanayi Endeksi, düne göre 72 puan azalarak 7.324,00 puan oldu.

Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11 puan değer kaybedip 1.452,00 puana geriledi.

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