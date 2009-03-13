Dolar 1.71, borsa 0.32 arttı

Bankalararası piyasa

Borsada günlük artış yüzde 0.32 oldu

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New York Borsasında endeksler güne kararsız başladı

Mart ayı başından itibaren yaşanan hareketli seyir sonucunda 9 Mart gününü rekor kırarak 1,8000 seviyesinin üstüne ulaşan dolar daha önce 2001 Kasım, 2003 Mart ve 2006 Haziran aylarında 1,7500-1,7700 seviyesini denemiş ancak geçememişti.İstanbul serbest piyasada dolar 1,6970 liradan, Euro 2,1870 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2100 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,6875 TL, en yüksek 1,6935 TL, satışta en düşük 1,6990 TL, en yüksek 1,7110 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,32 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 245,82 puan düşerek 23.615,25 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,03 oldu.İlk seanstaki 321,58 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 75,76 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,32 artış gösterdi.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,43 puan düşerek yüzde 14,70'e indi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,38'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,86, bileşik getirisi yüzde 15,13 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2902, sterlin-dolar paritesi 1,4017, yen-dolar paritesi ise 98,21 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandıNikkei Endeksi, yüzde 5,1 oranında değer kazanarak, 7.561,50 puandan kapandı.Borsanın yükselmesinde, Japon Hükümeti'nin, ek teşvik paketi hazırlayacağı beklentisi katkıda bulundu.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,39 artarak 7,198.17 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybedip 1,424.89 puana geriledi.