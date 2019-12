Dolar 1.70'i zorladı, borsada günlük artış 0.17

Serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,6950 TL, Euro 2,1600 TL'den işlem görüyor. Borsada günlük artış yüzde 0.17 oldu.



ABD borsalarının global finansal sistem hakkındaki endişelerle son 12 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından içeride dolar/TL yeniden 1,69 seviyesinin üzerine çıktı.

İstanbul serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,6950 TL, Euro 2,1600 TL'den satıldı.



Serbest piyasada dün akşam 1,6820 TL olan dolar güne 1,6920 TL'den, 2,1480 TL olan Euro 2,1500 TL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.35 itibarıyla, alışta en düşük 1,6910 TL, en yüksek 1,6960 TL, satışta en düşük 1,6995 TL, en yüksek 1,7030 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük artış yüzde 0.17 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün ortalama yüzde 0,17 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 309,32 puan azalarak 23.681,71 puana geriledi. İkinci seansta 350,75 puan artan endeks 24.032,46 puandan kapandı.



Endeks ikinci seansa 1,88 puan artarak 23.683,59 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 23.939,90 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 23.650,78 puana gerilerken, en yüksek 24.068,71 puana çıktı.



Birinci seanstaki 309,32 puanlık azalış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 41,43 puan yükseldi. Hisse senetlerinin günlük ortalama değer artışı yüzde 0,17 oldu.



İkinci seans kapanışında, mali endeks 613,35 puan artarak 31.380,58 puana, sanayi endeksi 316,32 puan artarak 18.840,69 puana, hizmetler endeksi 141,59 puan artarak 23.219,65 puana yükseldi.



Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,99 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,70 oranında, hizmetler grubu hisseler ise ortalama yüzde 0,61 oranında değer kazandı.



İkinci seansta işlem gören toplam 322 hisse senedinden 183'ü değer kazandı, 48'i değer yitirdi, 91 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.



İkinci seansta, 666 milyon 471 bin 654 TL'lik işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 161 milyon 805 bin 538 TL olarak hesaplandı.



İkinci seansta, Garanti Bankası, İş (C), Akbank, Koza Anadolu Madencilik ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisseler oldu.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 16,00'ya, bileşik getirisi 15,21'e yükseldi. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,72 bileşik getirisi yüzde 14,96 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibariyle Euro-dolar paritesi 1,2719 sterlin-dolar paritesi 1,4411 yen-dolar paritesi ise 96,85 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 1,46 azalarak 7.268,56 puan oldu. Borsa böylece son 26 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Hong Kong'da borsa yüzde 2,9, Güney Kore'de yüzde 3,2, Avustralya'da yüzde 0,6, Singapur'da yüzde 1,4, Tayvan ve Hindistan'da yüzde 1 değerkaybetti.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 1, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,71 geriledi. Brüksel'de borsada kayıp yüzde 2,13 ve Madrid'de yüzde 0,87'yi buldu.



ABD borsaları 13 yılın en düşük değerine geriledi



ABD borsaları, ABD hükümetinin finansal sisteme istikrar getirebileceğine yönelik güvenin kaybıyla 12 yılın en düşük değerlerine geriledi.



S&P 500 ve Dow Jones endeksleri 1997 ilkbaharından beri en düşük seviyelerden kapanırken, ABD devletinin elindeki imtiyazlı Citibank hisselerini büyük miktarda adi hisseye çevirebileceği yönündeki haberler yatırımcılar tarafından bankaların sağlığına kavuşması için yeterli görülmedi.



Nikkei endeksi 26 yılın en düşük değerlerine yaklaştı. Güney Kore para birimi won gibi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışlar ise kuvvetlendi.



Geçtiğimiz sene ABD devleti tarafından iki kere kurtarılan American International Group'un hükümet yetkilileriyle yeni bir yardım paketi üzerinde görüşmeler sürerken Fransa hükümeti ülkedeki iki bankaya tekrar sermaye desteğinde bulunmayı düşünüyor.



New York Borsası yükselişle açıldı



Borsada Dow Jones Endeksi yüzde 1,04 artarak (73,83 puan) 7.188,61 puan oldu. Açılışta Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,70 ve Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1,39 yükseldi.



Dün borsa, 12 yılın en düşük seviyesine inmişti.



Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün fiyatı geriledi



ABD tipi hafif ham petrolün nisan teslimi varil fiyatı gece 1,59 dolar düştükten sonra gün içinde 5 sent daha değer kaybederek 38,44 dolara indi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 31 sent yükselişle 41,30 dolar oldu.