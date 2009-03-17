Dolar 1.70, Euro 2.21

(16 Mart 2009)



Bankalararası piyasa



Borsa’da günlük kayıp yüzde 0.71 oldu

Faiz

Parite

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı

Petrol fiyatları geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar 1.6950 TL, Euro 2.1950 TL'den güne başlamış, dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6930 TL, Euor’nun satış fiyatı ise 2,2020 TL olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,7000 TL, en yüksek 1,7060 TL, satışta en düşük 1,7070 TL, en yüksek 1,7120 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 oranında değer yitirdi. Borsa endeksi günün tamamında 167,55 puan gerileyerek günü 23.452,76 puandan kapadı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,07 puan artarak yüzde 14,47'ye çıktı.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,12'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,05, bileşik getirisi yüzde 14,40 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2956, sterlin-dolar paritesi 1,3974, yen-dolar paritesi ise 98,89 düzeyinde seyrediyor.Nikkei Endeksi, kapanışta 244,98 puan (yüzde 3,18) değer kazanarak 7.949,13 puan oldu.Asya borsaları da genel de yükselişle kapandılar.Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC) petrol üretim kotasını sürdürme kararının ardından geriledi.Petrol fiyatları, 47 doların altın işlem görüyor.