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Ekonomi

Dolar 1.69 Euro 2.23 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6950, euro 2,2350 liradan güne başladı. İMKB, 25.233,64 puan seviyesinde açıldı

31 Mart 2009 03:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6950, euro 2,2350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,6850 liradan alınan dolar 1,6950 liradan satılıyor. 2,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,2350 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7000 lira, euronun satış fiyatı ise 2,2320 lira olmuştu.

Borsa iyi başladı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 90,03 puan artarak 25.233,64 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,36 oranında değer kazandı.


Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,6900 lira, en yüksek 1,6920 lira, satışta en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde işlem görüyor. 


İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:

 İSTANBUL  ALIŞ  SATIŞ

ABD Doları 1,6850 - 1,6900

Euro              2,2300 - 2,2380

Sterlin           2,4000 - 2,4200

 ANKARA

 ABD Doları 1,6800 – 1,6980

Euro  2,2230 - 2,2500

Sterlin 2,3860 - 2,4360

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