Dolar 1.69 Euro 2.23 lira

Borsa iyi başladı

Dolar kotasyonları

Kapalıçarşı'da 1,6850 liradan alınan dolar 1,6950 liradan satılıyor. 2,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,2350 lira olarak belirlendi.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7000 lira, euronun satış fiyatı ise 2,2320 lira olmuştu.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 90,03 puan artarak 25.233,64 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,36 oranında değer kazandı.Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde bulunuyor.Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,6900 lira, en yüksek 1,6920 lira, satışta en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 1,6850 - 1,6900

Euro 2,2300 - 2,2380

Sterlin 2,4000 - 2,4200

ANKARA

ABD Doları 1,6800 – 1,6980

Euro 2,2230 - 2,2500

Sterlin 2,3860 - 2,4360