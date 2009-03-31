Dolar 1.69 Euro 2.23 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6950, euro 2,2350 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 1,6850 liradan alınan dolar 1,6950 liradan satılıyor. 2,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,2350 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7000 lira, euronun satış fiyatı ise 2,2320 lira olmuştu. Borsa iyi başladı
İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 90,03 puan artarak 25.233,64 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,36 oranında değer kazandı. Dolar kotasyonları
Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde bulunuyor.
Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,6900 lira, en yüksek 1,6920 lira, satışta en düşük 1,6960 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 1,6850 - 1,6900
Euro 2,2300 - 2,2380
Sterlin 2,4000 - 2,4200
ANKARA
ABD Doları 1,6800 – 1,6980
Euro 2,2230 - 2,2500
Sterlin 2,3860 - 2,4360