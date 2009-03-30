Dolar 1.69, Euro 2.23

ABD otomobil piyasasındaki olumsuz gelişmeler ve yerel seçim sonuçları ilk doları artırdı ve 1.7070 ile haftaya başladı. Ancak daha sonra 1.69’a geriledi. Borsa ilk yarıyı yüzde 2.41 kayıpla kapadı



İstanbul serbest piyasada dolar 1.6980, Euro 2.2350 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada bugün dolar 1.7070, Euro 2.2440 liradan haftaya başlamış, Cuma akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6700 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2250 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.20 itibariyle, alışta en düşük 1,6895 lira, en yüksek 1,6910 lira, satışta en düşük 1,6965 lira, en yüksek 1,6980 lira seviyesinde bulunuyor.

Bankalararası piyasadan bu ay 1,8250 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kıran ve cuma günü spot kapanışında 1,6680 en iyi dolar alış kotasyonları bugün güne 1,70 TL'nin üzerine çıktı. Bankacılar yükselişte yerel seçim sonuçlarının ya hiç etkisi olmadığını ya da sınırlı etkisi olduğunu belirtiyor.



Borsa ilk yarıyı yüzde 2.41 kayıpla kapadı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, cuma günü ikinci seans kapanışına göre 618,44 puan azalarak 25.078,81 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,41 değer kaybetti.



Uzmanlar haftayı nasıl değerlendiriyor



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Haftaya başlarken yerel seçim sonuçları ile ABD’den gelen otomobil üreticilerine ilişkin olumsuz haberler gündemin ilk sıralarını teşkil ediyor. Seçim sonuçlarına göre iktidar partisi AKP'nin oy kaybına uğraması beklenmedik bir gelişme olsa da mevcut siyasi konjonktür üzerinde majör bir etkiye yol açmayacağı nedeniyle mali piyasalar üzerinde pek de belirleyici olmayacağı kanaatindeyiz. ABD'de yönetimin GM ve Chrysler'in sunduğu planları beklenmedik bir şekilde kabul etmemesi ve iflası dahi opsiyonlar arasında sunması küresel risk iştahında azalmaya yol açtı" dedi.



Seçim sonuçların kur ve faizde etkisiz kaldığını belirten Keresteci "Seçimlerin sona ermesiyle birlikte AKP’nin kayıplarının önemli bir kısmının ekonomik krize bağlanması IMF anlaşmasını kısa sürede gündeme getirebilir. Dolar/TL kuru ABD otomobil üreticileri kaynaklı haberler ve euro/dolar paritesindeki düşüş nedeniyle sabah saatlerinde 1.70 seviyesine yaklaştı. cuma kapanış ile bu sabah açılış arasındaki farkın gün içerisinde kapanma ihtimali teknik olarak güçlü görünüyor."



Başka bir bankanın tahvil/bono masası müdürü ise, "Bence bu seçim sonuçları IMF ile bir anlaşma açısından bakıldığında olumlu bir gelişme. Daha yüksek bir oy oranı IMF ile anlaşma sürecinde sürüncemelere neden olabilirdi. Kur ve faiz seçim sonuçları nedeniyle bir miktar yukarı gidebilir ancak sonuçta para piyasaları yurtdışı piyasaları izlemeye devam edecek" dedi.

Nomura Ekonomisti Serhan Çevik de "Hükümet duruma istikrar kazandırmaya çalışacaktır ve bu da hükümeti en kısa sürede IMF ile anlaşma yapmaya zorlayacaktır" diye konuştu.



Obama yönetiminin oluşturduğu otomotiv çalışma komisyonu General Motors ve Chrysler'ın sunduğu yeniden yapılanma planlarını uygun bulmadı ve şirketleri borçlarını iflas altında yeniden yapılandırmaya gidebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,15 puan artarak yüzde 14,37'ye yükseldi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,98'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,82, bileşik getirisi yüzde 14,22 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3187, sterlin-dolar paritesi 1,4191, yen-dolar paritesi ise 97,06 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 3,23 oranında değer kazanarak 8.348,40 puandan kapandı.



Bu arada, Japonya'nın sanayi üretimi de Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında düşüş gösterdi.

