Dolar 1.69, borsada günlük kayıp 0.59

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6980TL, Euro 2,1470 TL'den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 0.59 kayıpla kapadı. Tokyo borsası günü yükseliş, New York borsası düşüşle tamamladı.



Akşam saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da 1,6920 TL'den alınan dolar 1,6980 TL'den satılıyor. 2,1420 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1470 TL düzeyinde bulunuyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6870 TL olan dolar güne 1,6900 TL'den, 2,1500 TL olan Euro 2,1470 TL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.30 itibarıyla, alışta en düşük 1,7030 TL, en yüksek 1,7050 TL, satışta en düşük 1,7090 TL, en yüksek 1,7120 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük kayıp yüzde 0.59 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,59 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 32,30 puan artarak 24.026,59 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,13 oldu.



İlk seanstaki 174,28 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 141,98 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,59 düşüş gösterdi.



Faiz



Faiz 3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan artarak yüzde 15,29'a çıktı.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,08'den kapandı.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,98, bileşik getirisi yüzde 15,20 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2624, sterlin-dolar paritesi 1,4133, yen-dolar paritesi ise 97,30 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 1,48 artarak (110,49 puan) 7.568,42 puan oldu.



Borsa günü yükselişle tamamlamasına rağmen, şubat ayındaki kaybı yüzde 5,3 oldu. Geçen yıl yüzde 42 gerileyen Tokyo Borsası, bu yıl şimdiye kadar yüzde 14,6 değer kaybetti.



Hong Kong, Güney Kore'de borsa yükselirken, Hindistan'da yüzde 2, Çin'de yüzde 1,8 değer kaybetti.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,56, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,47, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,96 geriledi.



Brüksel'de borsa yüzde 0,97, Madrid'de yüzde 1,99 değer kaybetti.



New York Borsası düşüşle açıldı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi yüzde 1,68 (120.42 puan) azalarak 7.061,66 puan oldu.



Açılışta Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 2,09 ve Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 1,18 geriledi.



Dün de New York Wall Street Borsası'nda Dow Jones ve Nasdaq endeksleri günü düşüşle kapatmıştı. Borsanın temel göstergesi olan Dow Jones, 88,81 puan kayıpla 7.182,08 puana gerilerken, teknoloji endeksi Nasdaq da 33,96 puan düşüşle 1.391,47 puana indi.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi



ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 1,32 dolar düşerek varili 43,90 dolardan satılırken, Londra Brent tipi ham petrol de 94 sent değer kaybederek 45,57 dolardan işlem görüyor.