Dolar 1.69, borsa kayıpla kapattı

İstanbul serbest piyasada bugün bir ara 1,7050 lirayı gören dolar ulaştığı seviyeyle son üç ayın zirvesine oturdu.



Serbest piyasada önceki akşam 1,6850 TL olan dolar güne 1,6930 TL'den, 2,1230 TL olan Euro 2,1350 TL'den başlamıştı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.00 itibariyle, alışta en düşük 1,6920 TL, en yüksek 1,6960 TL, satışta en düşük 1,6990 TL, en yüksek 1,7050 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü yüzde 0.26 kayıpla kapattı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,26 oranında değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 62,83 puan düşerek 23.844,72 puandan kapandı.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak yüzde 15,59'a geriledi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,44'ten kapandı. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,49 bileşik getirisi yüzde 15,64 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2598 sterlin-dolar paritesi 1,4218 yen-dolar paritesi ise 92,67 düzeyinde seyrediyor.



Asya düşüşle kapandı



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 1,5 azalarak 7,534.26 puan oldu.



Öte yandan, Hong Kong'da borsa yüzde 1,5, Güney Kore'de yüzde 1,2, Çin'de borsa yüzde 4,3 değer kaybetti.



Avustralya, Hindistan ve Singapur'da da borsa geriledi.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,28 artarak 7,573.87 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 1,478.57 puana çıktı.

