Dolar 1.69, borsa günü 0.50 artışla kapadı

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6920 TL, Euro 2,1640 TL'den işlem görüyor. Borsada günlük artış yüzde 0.50 oldu. Asya borsaları son beş yılın en düşük değerini gördükten sonra tekrar yükselişe geçti.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6950 TL olan dolar güne 1,6850 TL'den, 2,1600 TL olan Euro 2,1580 TL'den başlamıştı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.20 itibarıyla, alışta en düşük 1,6800 TL, en yüksek 1,6855 TL, satışta en düşük 1,6890 TL, en yüksek 1,6990 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük artış yüzde 0.50 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,50 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 111,64 puan azalarak 24.152,34 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,46 oldu.



İlk seanstaki 231,52 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 119,88 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,50 artış gösterdi.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan düşerek yüzde 15,09'a indi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,86'dan kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,00, bileşik getirisi yüzde 15,09 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2796, sterlin-dolar paritesi 1,4404, yen-dolar paritesi ise 96,73 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 2,65 oranında değer kazanarak 7.461,22 puandan kapandı. Tokyo'nun yükselmesinde, Wall Street'teki yükseliş etkili oldu.



Hong Kong'da borsa yüzde 1,6, Güney Kore'de yüzde 0,3 arttı.Çin, Hindistan ve Tayvan'da da borsa yükseldi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,62, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı. Brüksel'de borsa yüzde 0,06, Madrid'de yüzde 1,12 yükseldi.



Rekor dış ticaret açığı



Öte yandan Japonya, Ocak ayında, rekor düzeyde (9,9 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.



Ocak ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında azaldı.



Japonya'da, dört aydan bu yana ithalat hacmi, ihracat hacminin üstünde gerçekleşiyor.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 71 sent artarak varili 40,67 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 51 sent değer kazanarak 43,01 dolardan işlem görüyor.



New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı



Dow Jones endeksi 65 puanlık düşüşle 7.284,00 puana geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi de 15 puanlık gerileme gösterdi.



Dün New York borsasında Dow Jones ve Nasdaq endeksleri yükselmişti.Dow Jones 235,76 puan kazanımla 7,350.54 puana çıkarken, Nasdaq da 54.11 puan artarak 1,441.83 puandan kapanmıştı.