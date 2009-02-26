Dolar 1.6870, borsa binde 7’lik artışla kapandı

İstanbul serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,6870 TL, Euro 2,1500 TL'den işlem görüyor. Borsada günlük kazanç binde 7 oldu.



Serbest piyasada dün akşam 1,6920 TL olan dolar güne 1,6950 TL'den, 2,1640 TL olan Euro 2,1550 TL'den başladı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,6850 TL, en yüksek 1,6885 TL, satışta en düşük 1,6895 TL, en yüksek 1,6950 TL seviyesinde bulunuyor.



İMKB hisseleri günü binde 7 değerlenerek kapadı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 37,62 puan artarak 24.189,96 puana yükseldi. İkinci seansta 21,39 puan azalan endeks 24.168,57 puandan kapandı.



Endeks ikinci seansa 33,26 puan artarak 24.223,22 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 24.109,30 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük olarak 24.034,66 puana gerilerken, en yüksek olarak 24.289,12 puana çıktı.



Birinci seanstaki 37,62 puanlık artış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 16,23 puan yükseldi. Hisse senetlerinin günlük ortalama değer artışı yüzde 0,07 oldu.



İkinci seans kapanışında, mali endeks 93,23 puan artarak 31.754,69 puana , sanayi endeksi 5,14 puan artarak 19.182,14 puana yükselirken, hizmetler endeksi 181,25 puan azalarak 22.683,78 puana geriledi.



Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,29 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,03 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,79 oranında değer kaybetti.



İkinci seansta işlem gören toplam 321 hisse senedinden 104'ü değer kazandı, 110'u değer yitirdi, 107 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.



İkinci seansta, 454 milyon 28 bin 507 TL'lik işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 895 milyon 662 bin 82 TL olarak hesaplandı.



İkinci seansta, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası oldu.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 15,98'e, bileşik getirisi 15,20'ye yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,86 bileşik getirisi yüzde 15,09 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibariyle Euro-dolar paritesi 1,2763 sterlin-dolar paritesi 1,4361 yen-dolar paritesi ise 98,30 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 0,04 oranında değer kaybederek 7.457,93 puandan kapandı.



New York Menkul Kıymetler Borsası yükselişle açıldı



Dow Jones endeksi, yüzde 0,83 oranında değer kazanarak 7.331,42 puana yükseldi. Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde yüzde 0,65 oranında değer kazandı.



Borsanın yükselmesinde, ABD Yönetimi'nin, bankacılık sektörüne ilave kaynak sağlayabileceği yönündeki haberler etkili oldu.



ABD ham petrolünün varil fiyatı 44 doların üzerine çıktı



Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) nisan ayında Asya'ya vereceği ham petrol miktarında ciddi kesinti yapacağı açıklamasıyla 44 doların üzerine çıktı.



ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi 1,80 dolar artarak 44,30 dolara, Londra Brent ham petrolün varil fiyatı da 1,40 dolar artışla 45,69 dolara çıktı.



BAE'deki Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC), mart ayına göre nisanda müşterilerine daha az petrol satacağını açıklaması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek ay yapacağı toplantıda, günlük petrol üretimini daha da kısacağının muhtemel işareti olarak değerlendiriliyor.



BAE'nin nisanda ham petrol arzını büyük oranda değiştirmeyeceği bekleniyordu.



ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil artışla beklenenden daha az artmasının, petrol talebindeki gerilemenin yavaşlayabileceği umutlarını artırması da, petrol fiyatını yükseltti.



OPEC, geçen yıl günlük petrol üretimini 4,2 milyon varil kısma kararı almış, ancak bu önlem, petrol fiyatlarındaki büyük çöküşü engellememişti.



Küresel ekonomik krizin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri durgunluğa sokması, küresel enerji tüketiminin ciddi oranda gerilemesine, bu da geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören petrol fiyatının 100 dolardan fazla değer kaybetmesine yol açmıştı.

