Dolar 1.68, Borsada günlük kazanç 1.75

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6820 TL, Euro 2,1480 TL'den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 1.75 artışla kapadı.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6820 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1480 TL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7050 TL olan dolar güne 1,6900 TL'den, 2,1490 TL olan Euro 2,1820 TL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.35 itibariyle, alışta en düşük 1,6710 TL, en yüksek 1,6800 TL, satışta en düşük 1,6830 TL, en yüksek 1,6920 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü yüzde 1.75 artışla kapadı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,75 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 122,37 puan azalarak 23.991,03 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,51 oldu.



İlk seanstaki 533,92 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 411,55 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,75 değer kazandı.



Borsada yabancı yatırımcı payı geriledi



Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı, önceki haftaya göre gerileyerek yüzde 64,10'a düştü.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 20 Şubat 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 50,39 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.



Yabancılar, bu tarih itibariyle 12 milyar 268 milyon 820 bin 11 adet hisse ile toplam 36 milyar 891 milyon 113 bin 381 TL tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.



Yabancıların 13 Şubat 2009 tarihinde İMKB'deki payı, yüzde 66,42 seviyesindeydi.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,18 puan artarak yüzde 14,96'ya yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,72'den kapandı. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,54 bileşik getirisi yüzde 14,78 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2781 sterlin-dolar paritesi 1,4589 yen-dolar paritesi ise 94,82 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,54 azalarak 7.376,16 puan oldu.



Hong Kong'da borsa yüzde 2,3, Güney Kore'de yüzde 3,1 değer kazandı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,07, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.



Brüksel'de borsa yüzde 0,05, Madrid'de yüzde 0,67 yükseldi.



Petrol fiyatları



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.



ABD tipi hafif ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 28 sent artarak 40.31 dolardan satılırken, Brent tipi ham petrol de 56 sent değer kazanarak 42.45 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,78 artarak 7,423.10 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,43 değer kazanarak 1,447.47 puana yükseldi.