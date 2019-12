Dolar 1.68, borsa kayıpta

Dolardaki yükseliş ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı bugün de sürdürdü. Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6850 TL, Euro 2,1230 TL’den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 4 değer kaybederek kapattı. Serbest piyasada dolar bugün ulaştığı 1,68 lirayla üç ayın zirvesine yerleşti.



Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6830 TL'den alınan dolar 1,6850 TL'den satılıyor. 2,1210 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,1230 TL düzeyinde bulunuyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6600 TL olan dolar güne 1,6840 TL'den, 2,1270 TL olan Euro 2,1260 TL'den başlamıştı.



Bugün dolar/TL ilişkisinde kritik seviye 1.68



2008’in son çeyreği ve 2009’un ilk çeyreğinde yaşanan talep daralmasının makro verilere yansımasının devam etmesini bekleyen uzmanlar, durgunluk beklentisinin halen riskli konumda bulunan fonlar için dolara geçiş nedeni olacağını, açıklanacak makro verilerin bu nedenle dolar kurunda çıkış eğilimini devam ettirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak burada Merkez Bankası’nın pozisyonunun önemli olduğu, 1,75’e yaklaşıldıkça piyasaya döviz likiditesi sağlama eğilimine giren TCMB’nin pozisyonu ve hedef seviyesinde yapabileceği değişikliklerin piyasalarda dengeleri değiştirebileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, bugün için kritik seviyenin 1,68 olacağına, bu noktanın aşılmasının dolar kurunda hedef seviyeyi yine 1,74 yapacağına, aşağı gevşemelerde ise 1,65’in destek noktası olacağına dikkat çekiyor.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6680 TL, en yüksek 1,6740 TL, satışta en düşük 1,6760 TL, en yüksek 1,6880 TL olarak belirlendi.



Borsa günü yüzde 4.03 kayıpla tamamladı



İMKB100 endeksinin bu sabah Asya borsalarındaki satış eğilimi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybını dikkate alarak bir kez daha eksi açıldı ve günü düşüşle tamamladı.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 4,03 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 1.003,97 puan azalarak 23.907,55 puandan kapandı. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 4,03 değer kaybetti.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.02 itibariyle basit getirisi yüzde 16,51 bileşik getirisi yüzde 15,65 seviyesinde bulunuyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2666 sterlin-dolar paritesi 1,4301 yen-dolar paritesi ise 91,88 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları geriledi



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 1,4 azalarak 7,645.51 puan oldu.



Öte yandan, Hong Kong'da borsa yüzde 3, Güney Kore'de borsa yüzde 4,1 değer kaybetti. Avustralya, Hindistan ve Singapur'da da borsa geriledi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,53, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,80, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,75 değer kaybetti.



Brüksel'de borsa yüzde 1,27, Madrid'de yüzde 1,33 geriledi.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2 azalarak 7,693.74 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,82 değer kaybederek 1,491.02 puana geriledi.



Petrol fiyatları



ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 37 sent azalarak varili 37,12 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün fiyatı da 52 sent değer kazanarak varili 43,80 dolardan işlem görüyor.