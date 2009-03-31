Ekonomide 7 yıl sonra görülen daralma piyasaları etkilemedi. Dolar 1,67'ye geriledi. Bankacılar kur ve faizdeki düşüşün GSYH verisinden değil, dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olduğunu belirttiler. İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar1,67 lira, Euro 2,22 liradan satıldı. Yurtdışı piyasalara bağlı bir seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, günü 621 puan artışla tamamladı.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7000 lira olan dolar güne 1,6950 liradan, 2,2320 lira olan Euro güne 2,2350 liradan başlamıştı.



Uzmanlar açıklanan olumsuz GSYH rakamlarının liraya yansımadığını, kurun olumsuz ekonomik verilere anında tepki verdiği koşullardan hâlâ uzakta olduğumuzu, bazı ekonomik verilerin kurda hareket yaratabildiğini ancak GSYH gibi geç açıklanan verilere genelde pek tepki gelmediğini belirtti.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.45 itibariyle, alışta en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6700 lira, satışta en düşük 1,6710 lira, en yüksek 1,6760 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük artış yüzde 2.47 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,47 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 621,22 puan yükselerek günü 25.764,83 puandan kapadı.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yurtdışı piyasalara bağlı olarak alıcılı bir seyir izledi.

İlk seansta tepki alımları ile 25500 seviyesine yönelen Bileşik Endeks, seansı 25407.42 puandan yüzde 1.05 oranında artışla kapadı.



İkinci yarıda alıcılı seyir izlemeyi sürdüren Ulusal 100 Endeksi, 25500 bölgesinin üzerinde yatay seyir izledi ve günü kapanışa doğru artan alımlarla gördüğü en yüksek seviye olan 25764.83 puan ile 621.22 puan artıda tamamladı. Hisse senetleri yüzde 2.47 oranında artış kaydetti.

İşlem hacmi birinci seansta 459.592.340 TL, ikinci seansta 647.596.118 TL olurken, toplam işlem hacmi 1.107.188.458 TL olarak gerçekleşti.



Uluslararası borsalar



Dün ABD borsaları ABD'de otomotiv şirketi GM ve Chrysler'in iflas edebileceği endişeleri, bankalara ilişkin yeniden güçlenen kaygılar ve kar satışları nedeniyle düşüş hareketini sürdürdü.



Bugün Asya borsalarındaki yükselişin ardından, vadeli ABD endeks kontratları ile Avrupa borsalarındaki yukarı hareket İMKB'nin alıcılı seyrinde etkili oldu. Yurtiçinde 2008 yılı son çeyrek büyüme rakamları yukarı hareketi sınırlasa da, yurtdışındaki olumlu hareketin devam etmesinin etkisiyle İMKB'de alımlar devam etti.



Bugün ABD'de S&P CaseShiller konut fiyat endeksi ve Chicago PMI endeksi verileri izlendi. Yurtiçinde ise dış ticaret rakamları beklenirken, yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından IMF ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.



Piyasalarda gözler bu hafta gerçekleştirilecek G-20 zirvesi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısına çevrilmiş durumda bulunuyor.



Faiz geriledi



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,30 puan düşerek yüzde 14,07'ye geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,65'ten kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,98, bileşik getirisi yüzde 14,37 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3311, sterlin-dolar paritesi 1,4314, yen-dolar paritesi ise 98,45 düzeyinde seyrediyor.



Japonya'da Tokyo Borsası düşüşle kapandı



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,54 (126,55 puan) değer kaybederek, 8.109,53 puan oldu.



New York Borsası yükselişle açıldı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi, açılışta yüzde 1,01 (75,90) puan artarak, 7.597,92 puana yükseldi.



Açılışta, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,48 arttı.



