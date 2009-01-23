Dolar 1.67 lira, borsa arttı

Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.6720, Euro 2.1450 liradan satılıyor. Borsada günlük artış yüzde 0,57 oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6550 TL olan dolar güne 1,6540 TL'den, 2,1450 TL olan Euro 2,1340 TL'den başlamıştı.



Borsada günlük artış yüzde 0,57 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,57 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günü 139,90 puan yükselişle 24.781,83 puandan kapadı.



Asya ve Avrupa borsaları genelde kayıpla haftayı kapattı



Tokyo Borsası haftayı düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi 306,49 puan (yüzde 3,81) değer kaybederek, 7.745,25 puana indi. Nikkei 225 Endeksi haftayı son iki ayın en düşük seviyesinde kapattı.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 ve Avustralya'da borsa yüzde 4 geriledi.



Asya'da borsaların değer kaybetmesinde teknoloji sektöründeki şirketlerinin açıkladığı sonuçların iyi olmaması etkili oldu.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,47, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,96 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,89 değer kaybetti.



Madrid'de borsa yüzde 1,27 gerilerken, Brüksel'de yüzde 0,11 yükseldi.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 92 sent düşerek varili 42,75 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 59 sent değer kaybederek 44.80 dolardan işlem görüyor.



