Dolar 1.67, Euro 2.22

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,6700, Euro 2,2250 liradan satılıyor. Borsa haftayı yüzde 1.13 artışla kapattı.



Piyasada akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6640 liradan alınan dolar 1,6700 liradan satılıyor. 2,2200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,2250 lira düzeyinde bulunuyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6620 lira olan dolar güne 1,6550 liradan, 2,2500 lira olan Euro güne 2,2450 liradan başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,6650 lira, en yüksek 1,6670 lira, satışta en düşük 1,6730 lira, en yüksek 1,6750 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsa haftayı yüzde 1.13 artışla kapattı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,13 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 287,42 puan yükselerek 25.697,25 puandan kapandı.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan artarak yüzde 14,22'ye çıktı.Bu tahvilin basit getirisi ise dün olduğu gibi yüzde 14,82'den kapandı.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,69, bileşik getirisi yüzde 14,10 olmuştu.



ABD borsaları dünü yüzde 2’nin üzerinde yükselişlerle tamamladı



Uzmanlar, yurtdışı piyasalardaki ve vadeli borsalardaki karışık görünüm nedeniyle IMKB-100 endeksinin güne dengeli başlayacağını, devamında ise Avrupa borsalarını takip ederek geçireceğini tahmin ediyor. Best Buy’ın beklentilerden daha iyi gelen bilanço sonuçları, 7 yıl vadeli Hazine ihalesinin başarılı geçmesi, ekonomik verilerin (GSYH -6.3%, işsizlik maaş başvuruları 652.000) tahminlere yakın ve iyi gelmesi ile ABD borsaları dünü %2’nin üzerinde yükselişlerle tamamladı. Kurtarma paketleri, toksik varlıkların temizlenmesi operasyonu, konut sektöründe dengelenme görünümüne rağmen borsaların henüz doğru fiyatlandırma yaptığı düşünülmüyor.



ABD piyasalarında yükselişin hız kesmesini bekleyen uzmanlar, ilerleyen günlerde piyasalardaki yükselişi destekleyecek önemli pozitif gelişmeler olursa bu durum düşüş trendinin son bulduğu anlamına gelebileceğinden orta vadeli yeni hisse pozisyonu açılabilir diyor. Fakat şu an için bunu gösteren bir durum olduğu düşünülmüyor. Bugün ABD ve İngiltere’de açıklanacak veriler nedeniyle gün içinde verilere duyarlı seanslar geçirilmesi mümkün görünüyor. Önceki aya göre beklentilerin aşırı pesimist şekillenmesi nedeniyle verilerin beklentilere yakın veya biraz daha olumlu olabileceği düşünülüyor. Hafta sonundaki yerel seçimler arifesinde, bu gelişmeye dayanarak açılacak yeni pozisyonların riskli olacağı düşünüldüğünden yatırımcılara bu tarzda bir hareketten kaçınılması öneriliyor. Destekler: 25.000 - 24.800, dirençler 25.500 - 25.800 – 26.000.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3314, sterlin-dolar paritesi 1,4327, yen-dolar paritesi ise 97,72 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası düşüşle kapandı



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,11 (9,36) değer kaybederek, 8.626,97 puandan kapandı.



New York borsası düşüşle açıldı



New York Menkul Kıymetler Borsası, kar satışları nedeniyle düşüşle açıldı.



Dow Jones Endeksi, yüzde 1,4 oranında değer kaybederek 7.810,11 puana geriledi.



Nasdaq Bileşik Endeksi de, yüzde 1,7 oranında düşüş gösterdi.