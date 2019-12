Dolar 1,67, borsada rekor kayıp

Serbest piyasada akşam dolar 1, 6750, Euro 2, 1320 YTL'den işlem gördü. Borsa hisseleri yüzde 6,66’lık rekor kayıpla 2004’e geri döndü.



Borsadaki düşüş dolar tarafında kendini yükseliş olarak gösteriyor. Dolar düne göre yüzde 1.6 artışla 1.6670 YTL'ye kadar tırmandı.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6750 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,1320 YTL oldu..



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6570 YTL olan dolar güne 1,6500 YTL'den, 2,0930 YTL olan avro 2,0840 YTL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,6720 YTL, en yüksek 1,6740 YTL, satışta en düşük 1,6795 YTL, en yüksek 1,6820 YTL seviyesinde bulunuyor.



Borsa 22 bin puanın altında kapandı



Borsada devam eden satışlar endeksi 2004 yılına geri döndürdü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 6,66 değer kaybetti.



Gün içinde 22 bin 500'e kadar gerileyen endeks, bu seviyelerde de tutunmayı başaramadı. Özellikle son dakikalarda yoğunlaşan satış baskısı ile borsa günü yüzde 6.66 düşüşle, günün tamamında 1.565,78 puan gerileyerek 21 bin 929 puandan noktaladı.



Borsa 21 binli seviyeleri en son 2004 yılının ekim ayında görmüştü.



Günü değerlendiren uzmanlar, uluslararası piyasalardaki olumsuzluğun devam ettiğini, bunun yanında içeride de bankalar üzerinde satış baskısı olduğunu belirtiyor. Görünümün çok parlak olmadığını kaydeden uzmanlara göre yurtdışındaki karamsar hava sürdükçe içeride de düşüş devam edecek.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, bankalardan gelen işten çıkarma haberleri, olumsuz haber akışı ve son olarak da Fitch'in açıklamasının mali sektörde satış baskısını artırdığını söyledi. Şu anda krizin mali sektöre de sıçrayabileceğine yönelik endişelerin fiyatlandırıldığını belirten Uskuay, "gelen haberlere bağlı olarak borsadaki düşüş sürebilir" dedi.



Faiz yükseldi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan artarak yüzde 22,72'ye yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 24,20'den kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 24,07, bileşik getirisi yüzde 22,60 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2746, sterlin-dolar paritesi 1,5175, yen-dolar paritesi ise 96,49 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları da düştü



Hafta başından beri düşen Asya borsaları bugün de bu trendi sürdürüyor.



Petrol varil fiyatının son zamanların en düşük değerinde olması ve daha önemlisi en büyük bireysel ve yatırım bankası Mitsubishi UFJ' nin kâr uyarısı vermesi, Japon borsasını bugün de kötü etkiledi.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 0,7 (55 puan) düşerek 8.273,22 puana geriledi.



Borsanın düşüşünde küresel ekonomiye ilişkin kaygıların sürmesi ve finansal firmaların karlarındaki önemli gerilemeler etkili oldu.



Avustralya'da borsa yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 geriledi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,07, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,42 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,78 geriledi. Brüksel'de borsa yüzde 1,47, Madrid'de yüzde 0,91 değer kaybetti.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsada Dow Jones Endeksi 39 puan azalarak 8,384 puana geriledi. Açılışta Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 0,04 düştü.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı 60 sent düşerek varili 53,79 dolara gerilerken, Londra'da Brent tipi petrolün Aralık ayı fiyatı 36 sent azalarak varili 51,48 dolardan satılıyor.



Petrol fiyatlarının düşmesinde, küresel ekonomik yavaşlamanın, ham petrol talebini etkileyeceği endişelerinin sürmesi etkili oldu.