Dolar 1.66, Euro 2.25’e geriledi

Bankalararası piyasa

Dolarda düşüş eğilimi

Euro’da hızlı yükseliş

Euro Avrupa piyasalarında da dolar karşısında değerlendi

Borsa haftanın ilk gününü yüzde 3.66 artışla kapattı

Faiz

Tokyo Borsası yükselişle kapandı



New York Menkul Kıymetler Borsası yükselişle açıldı

Asya borsalarında petrol fiyatları 52 doların üzerine çıktı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6800, Euro 2,2950 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6860 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2860 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.50 itibariyle, alışta en düşük 1,6665 lira, en yüksek 1,6800 lira, satışta en düşük 1,6735 lira, en yüksek 1,6860 lira seviyesinde bulunuyor.Dolar yeni haftaya düşüş eğilimiyle başladı. Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki iyileşmenin yanında hem Euro/dolar paritesindeki hareketin hem de içeride yabancı bir fonun yaptığı satışların dolardaki düşüş eğiliminde etkili olduğunu belirtiyor.Dolar henüz iki hafta önce uluslararası piyasalarda ateşin yükselmesi ve içeride hem IMF anlaşmasına yönelik belirsizlik hem de düşük faizler nedeniyle 1.81 TL'nin de üzerine çıkarak rekor kırmıştı.Euro/Dolar paritesinde FED'in tahvil satın alma kararı ile birlikte başlayan hareket pariteyi 1.3738 çıkarmış, parite 9 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Euro/dolar geçtiğimiz haftayı 1.3581 seviyesinden tamamlamıştı.Uluslararası piyasalarda bugün Euro-dolar paritesi 1,3553 sterlin-dolar paritesi 1,4572 yen-dolar paritesi ise 96,82 düzeyinde seyrediyor.Avrupa para piyasalarında Euro 1,3551 dolardan, 1,3720 dolar düzeyine çıktı.Doların değer kaybetmesinde, ABD Yönetiminin, bankaların bilançolarında bulunan ve kredi piyasasının çalışmasını önleyen toksik varlıkları satın almak için harcayacağı 1 trilyon doların ayrıntılarını resmi olarak açıklamamasının etkili olduğu iddia edildi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,66 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 880,37 puan yükselerek 24.919,26 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,36 puan azalarak yüzde 13,93'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,52'den kapandı.Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,92 bileşik getirisi yüzde 14,29 olmuştu.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı.Nikkei Endeksi, yüzde 3,39 oranında yükselerek son altı ayın yüksek endeks değeri olan 8.215,53 puandan kapandı.Borsanın yüksek kapanmasında, ABD'nin bankalardaki toksik varlıkları satın alarak ayıklamak için 1 trilyon dolara kadar harcamayı öngören eylem planı haberleri etkili oldu.Dow Jones Endeksi, açılışta yüzde 3,7 oranında yükselerek 7.538,11 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 3,3 oranında değer kazandı. Borsanın değer kazanmasında, ABD yönetiminin bankalardaki toksik varlıkları satın alacak olması etkili oldu.Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda olan ABD'de yönetimin kötü varlıkları bankalardan satın alma planları uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün Mayıs ayı vadeli fiyatı, 2009 yılı başından bu yana ilk kez 50 doları geçerek 52,07 dolara, Londra Borsası'nda Kuzey Denizi Brent cinsi petrolün fiyatı da 60 cent artarak 51,82 dolara çıktı.