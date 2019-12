Dolar 1.66, Euro 2.25

Serbest piyasada akşam dolar 1.6620, Euro 2.2500 liradan satılıyor. Borsa 25.409 puandan kapandı, günlük kayıp yüzde 0.50



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6550, Euro 2,2400 liradan güne başlamış, dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6590 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2450 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.45 itibarıyla, alışta en düşük 1,6510 lira, en yüksek 1,6540 lira, satışta en düşük 1,6570 lira, en yüksek 1,6600 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük kayıp yüzde 0.50



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,50 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 126,56 puan gerileyerek 25.409,83 puandan kapandı.



Garanti Yatırım Menkul Kıymetler’in uluslararası piyasa yorumu ve beklentileri ise şöyle:



ABD'de dün sürpriz şekilde yüksek gelen yeni konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri verileri ABD ekonomisinde dipten dönüşün başlamış olabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.

Gün içinde düzenlenen Hazine tahvil ihalesine gelen talebin beklentilerin altında kalması ile eksiye geçen endeksler seans sonlarına doğru toparlandı. Bank of America'nın, devletten aldığı 45 milyar dolarlık yardımı gelecek ay geri ödemeye başlamak istediğini açıklamasının ardından finans hisselerindeki alımlar arttı. Gün sonunda Dow Jones yüzde 1.17, S&P 500 endeksi ise yüzde 0.96 değer kazandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri faizleri yüzde 2.80'e yükselirken, petrol fiyatları ise 52.0 seviyesine geriledi.



Asya borsaları, ABD ekonomisindeki daralmanın yavaşlamaya başladığı yönündeki beklentilerle son 11 haftanın en yüksek seviyelerine ulaşırken, Dow Jones vadeli işlemleri bu sabah %1.4 artış ile seyrediyor. Yatırımcılar bugün haftalık işsizlik başvuruları ile 4. çeyrek nihai büyüme verilerini takip edecek. 4. çeyrekte büyümenin -%6.2'den -%6.6'ya revize edilmesi bekleniyor.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,01 puan artarak yüzde 14,10'a çıktı. Bu tahvilin basit getirisi ise dün olduğu gibi yüzde 14,69'dan kapandı.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,69, bileşik getirisi yüzde 14,09 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3594, sterlin-dolar paritesi 1,4585, yen-dolar paritesi ise 98,27 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları yükseldi, petrol 53.25 dolara çıktı



Japonya'da Tokyo borsası yükselişle kapandı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,84 artarak (156,34 puan) 8.636,33 puandan kapandı.



Asya piyasalarında Şanghay borsası yüzde 0,6, Avustralya borsası yüzde 1 ve Singapur borsası yüzde 2,6 değer kazandı.



Borsaların yükselmesinde ABD yönetiminin aldığı teşvik önlemlerinin küresel ekonomiyi iyileştirmeye başladığı umutları etkili oldu.



Bu arada dün 1,21 dolar azalarak 52,77 dolara inen ABD ham petrolünün varil fiyatı Asya piyasalarında bugün 48 sent artışla 53,25 dolara çıktı.



New York Menkul Kıymetler Borsası yükselişle açıldı



Dow Jones endeksi, açılışta 82 puanlık artışla 7.832 puana ulaştı. Nasdaq Bileşik Endeksi de 28 puan yükseldi.



Borsanın yükselmesinde, ABD'nin önde gelen süper market zincirlerinden Best Buy şirketinin verilerine göre tüketici harcamalarındaki canlanma etkili oldu.