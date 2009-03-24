Dolar 1.66, Euro 2.25

Bankalararası piyasa

ABD’nin planı piyasaları hareketlendirdi

Borsada günlük artış yüzde 0.33 oldu

Mobius: Her piyasa fırsatla dolu ama seçici olmalı



Borsada kısa vadeli alım yapılabilir Borsada kısa vadeli alım yapılabilir

Faiz

Parite

Tokyo Borsası’nda Nikkei endeksi yükseldi

New York borsası haftanın ilk gününü yükselişle kapattı

New York Menkul Kıymetler Borsası bugün düşüşle açıldı

ABD bankalarından toksik varlıkların satın alınmasını öngören planın ayrıntılarının açıklanması ve büyük yatırımcının bu programa katılmak istediklerini belirtmeleriyle artan global risk alma isteğine paralel olarak döviz geriledi, global borsalarda artışlar görüldü.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6660 lira olan dolar güne 1,6600 liradan, 2,2540 lira olan Euro güne 2,2550 liradan başlamıştı.Uzmanlar son zamanlarda çıkış yaşayan Euro ve dolarda önümüzdeki günlerde bir gevşeme bekliyor. 2-3 hafta boyunca 1.6750 seviyesinin üzerinde bir çıkış beklenmezken, Euro’nun 2.27 seviyelerinden 2.20 seviyelerine gerileyebileceği söyleniyor.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,6550 lira, en yüksek 1,6570 lira, satışta en düşük 1,6610 lira, en yüksek 1,6640 lira seviyesinde bulunuyor.Amerika Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın ABD hükümetinin piyasalardaki zehirli varlıklarını temizleyeceğini belirten planını açıklamasının ardından dün hem iç hem de dış borsalarda önemli artışlar yaşandı. İçeride İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) günü yüzde 3,6'lık yükselişle 24.919 puandan tamamlarken, dolar 1.66 TL'nin, bono faizleri ise yüzde 14'ün altına geriledi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,33 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 82,33 puan yükselerek 25.001,59 puandan kapandı.Dow Jones endeksi yüzde 6.84 artış yaparken, S&P500 endeksi de yüzde 7.1 artış yaptı. Uzmanlar bu artışı beklentilerin üzerinde değerlendirirken bu iyileşmeyle iç piyasadaki borsa yatırımcıları için kısa vadeli olarak 24.500 seviyelerinden alım yapılabileceğini söylüyor.Dünkü ABD borsaları yükselişi sonrasında bizim endeksin de bu sabah açılışta en azından yüzde 5 civarında yükselmesini bekleyen uzmanlar, 25.000 seviyesinden kapanan endeksin yaklaşık 750 ile 1250 puan aralığında bir artışla güne başlayabileceğini ve 26 bin seviyelerinin görülebileceğini söylüyor. Fakat hemen satış önerilmiyor.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,10 puan düşerek yüzde 13,83'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,41'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,52, bileşik getirisi yüzde 13,93 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3513, sterlin-dolar paritesi 1,4677, yen-dolar paritesi ise 98,23 düzeyinde seyrediyor.ABD'de bankaların elindeki sorunlu kredilerin devletin üstlenmesine ilişkin planın açıklanmasının ardından dün yüksek kapanan New York Borsası, Asya Borsalarını da olumlu yönde etkiledi.Yatırımcılar arasında oluşan, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'nin finansal krizden çıkıp yeniden büyüyeceğine yönelik, havanın etkisiyle Tokyo Borsası'nda Nikkei Endeksi 272,77 puan artarak 8.488,30 puana çıktı.Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi 372.01 puan artarak (yüzde 2,7) 13.826,89 puana, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 1,9 yükselerek 1.221,70 çıktı.Şangay Endeksi yüzde 0,5 artarken, endeksler Avustralya'da yüzde 0,8, Tayvan'da yüzde 2,3, Hindistan'da da yüzde 2,5 oranında yükseldi.Sanayi endeksi Dow Jones, 497,48 puan artarak (yüzde 6,84) 7.775,86 puandan kapanırken, teknoloji endeksi Nasdaq da 98,50 puan (yüzde 6,76) yükselerek 1.555,77 puandan kapandı.Dow Jones endeksi, ilk işlem saatlerinde, yüzde 0,4 oranında değer kaybederek 7.742,17 puana geriledi. Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 0,9 oranında değer kaybetti.New York Borsası dün, son 5 ayın en yüksek artışı olan yüzde 6,8 oranında değer kazanmıştı.