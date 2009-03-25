T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1.66, Euro 2.23 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6650, euro 2,2350 liradan güne başladı.

25 Mart 2009 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6650, euro 2,2350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,6550 liradan alınan dolar 1,6650 liradan satılıyor. 2,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,2350 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6640 lira, euronun satış fiyatı ise 2,2540 lira olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6670 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.10 itibariyle alışta en düşük 1,6570 lira, en yüksek 1,6610 lira, satışta en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6670 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24