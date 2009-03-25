Dolar 1.66, Euro 2.23 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6650, euro 2,2350 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,6550 liradan alınan dolar 1,6650 liradan satılıyor. 2,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,2350 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6640 lira, euronun satış fiyatı ise 2,2540 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6670 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.10 itibariyle alışta en düşük 1,6570 lira, en yüksek 1,6610 lira, satışta en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6670 lira seviyesinde işlem görüyor.



