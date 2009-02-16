Dolar 1.66, borsanın günlük kaybı 1.14

Dolar kotasyonları

Borsa günü yüzde 1.14 kayıpla tamamladı

Bileşik faiz yüzde 15.45’e yükseldi

Parite

Asya ve Avrupa borsaları

Petrol fiyatları

Serbest piyasada önceki akşam 1,6460 TL olan dolar güne 1,6530 TL'den, 2,1160 TL olan Euro 2,1080 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.40 itibariyle, alışta en düşük 1,6585 TL, en yüksek 1,6610 TL, satışta en düşük 1,6650 TL, en yüksek 1,6680 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,14 oranında değer kaybetti.İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 288,01 puan düşerek günü 24.911,52 puandan kapadı.ABD'de gözler bu hafta otomotiv sektöründe ve Çarşamba günü açıklanması beklenen mortgage destek planında… Salı günü ABD Kongresi'nde zor durumdaki otomotiv şirketlerinin durumu değerlendirilecek ve ek finansal destek sağlanıp sağlanmayacağına karar verilecek. ABD Kongresi 787 milyar dolarlık canlandırma paketini onaylarken, diğer taraftan banka temizlik paketinin detaylarına ilişkin devam eden belirsizlikler, ABD'de mali sektör şirketlerini ve piyasaları olumsuz etkiliyor.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,25 puan artarak yüzde 15,45'e yükseldi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,29'dan kapandı.Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,02 bileşik getirisi yüzde 15,20 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2808 sterlin-dolar paritesi 1,4302 yen-dolar paritesi ise 91,67 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre, yüzde 0,3 azalarak 7,756.95 puan oldu.Öte yandan, Hong Kong'da borsa yüzde 1,5, Güney Kore'de yüzde 1,4 azaldı.Avustralya, Hindistan ve Singapur'da da borsa gerilerken, Çin ve Tayvan'da yükseldi.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.Brüksel'de borsa yüzde 0,05 yükselirken, Madrid'de yüzde 1,20 geriledi.Uluslararası borsalarda petrol fiyatları yatay seyir izliyor.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 26 sent artarak 37,77 dolarda seyrederken, Londra'da varili 44,81 dolar olan Brent tipi ham petrolün fiyatı ise değişmedi.