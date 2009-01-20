Dolar 1.65 lira, borsa inişte

Serbest piyasada saat 12:00 itibariyle dolar 1.6550, Euro 2.1450 TL'den işlem görüyor. Hisse senetleri 1 seansı ortalama yüzde 0,36 değer kaybıyla kapadı. Uzmanlar kurda yükselişin sürmesini bekliyor. Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı.



Kapalıçarşı'da gün başlangıcında 1.6400 TL'den alınan dolar 1.6490 TL'den satılıyor, 2.1350 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2.1420 TL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1.6450 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2.1610 TL olmuştu.



Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık agresif faiz indirimi nedeniyle dolardaki yükseliş baskısının sürmesi bekleniyor.



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, “TCMB’nin agresif faiz indirimleri, liranın koruma kalkanını iyice azaltıp olası ataklara karşı savunmasız hale getirmiş durumda. Bu çerçevede dolar-lira kurundaki yükseliş baskısının önümüzdeki dönemde de sürmesi olası duruyor. Euro-dolar paritesinin 1,30’un altına inmesi de dolar-lira kurunu yukarı itiyor” dedi.



Keresteci ayrıca, “Bugün İngiltere’de açıklanacak enflasyon rakamları ile Almanya’da ZEW endeksi yakından izlenecektir. Türkiye’ye yönelik olarak bahsettiğimiz bu olumsuz senaryoyu değiştirebilecek ya da hafifletebilecek bir unsur olarak IMF anlaşması görülebilir. Anlaşmaya kısa süre içerisinde varılacak olması göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcıların temkinli ve tedbirli duruşlarını kuvvetlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6490,TL, en yüksek fiyat 1,6550 TL, satışta en düşük fiyat 1,6575 TL, en yüksek fiyat 1,6610 TL düzeyinde bulunuyor.



Borsa 1. seansı yüzde 0,36 düşüşle tamamladı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 91,19 puan düşerek 24.964,69 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,36 değer yitirdi.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.10 itibariyle basit getirisi yüzde 16,19'a, bileşik getirisi yüzde 15,28'e çıktı.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 16,11, bileşik getiri yüzde 15,21 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2930, sterlin-dolar paritesi 1,4106, yen-dolar paritesi ise 90,58 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 2,3 azalarak 8.067,22 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,6, Avustralya'da borsa yüzde 3,1 azaldı.

Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Çin'de de borsa düştü.



Petrol fiyatları 34 doların altına indi



Uluslararası piyasada ham petrol fiyatları 34 doların altına geriledi.



Asya'nın en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da yatırımcıların satışa yönelmesinin ardından petrol fiyatlarında düşüşler görüldü.



New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün Şubat ayı vadeli fiyatı 65 cent azalarak 33,90 dolara geriledi.





