Dolar 1,65 lira, borsa düşüşte

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6540 TL, euro 2,1440 TL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,6440 TL'den alınan dolar 1,6540 TL'den satılıyor. 2,1340 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1440 TL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6550 TL, euronun satış fiyatı ise 2,1450 TL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,6580 TL, en yüksek 1,6595 TL seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.10 itibariyle alışta en düşük 1,6495 TL, en yüksek 1,6525 TL, satışta en düşük 1,6580 TL, en yüksek 1,6595 TL seviyesinde işlem görüyor.



Borsa düşüşle açıldı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 112,44 puan düşerek 24.529,49 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,46 oranında değer yitirdi.



Tokyo Borsası haftayı düşüşle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi 306,49 puan (yüzde 3,81) değer kaybederek, 7.745,25 puana indi. Nikkei 225 Endeksi haftayı son iki ayın en düşük seviyesinde kapattı.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 ve Avustralya'da borsa yüzde 4 geriledi.



Asya'da borsaların değer kaybetmesinde teknoloji sektöründeki şirketlerinin açıkladığı sonuçların iyi olmaması etkili oldu.

