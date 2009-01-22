Dolar 1.65, hisseler düştü

Dolarda yükseliş sürer mi?



Bankalararası piyasa Bankalararası piyasa

Borsa günü yüzde 0,38 düşüşle kapadı

Parite

Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı

Petrol fiyatları 45 dolara çıktı

Global piyasalarda risk algılamasındaki değişiklik, Merkez Bankası'nın (MB) geçen hafta 2 puanlık şok faiz indirimi sonrasında, TL varlıkların getirisindeki azalma ve MB'nin faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi de doların iç piyasada güçlenmesine yol açıyor. Dolardaki bir haftalık artış yüzde 5 oldu. Dolar, uluslararası piyasalarda Euro karşısında güçlenmeyi sürdürüyor. Euro/dolar paritesi 1.31 TL seviyelerine gerilerken, paritenin önümüzdeki günlerde de dalgalı bir seyir sürdürmesi bekleniyor. Dış piyasalarda değer kaybeden Euro, iç piyasada ise TL karşısında değer kazanarak 2.20 TL seviyesine yaklaştı.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6550 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1450 TL oldu.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6530 TL olan dolar güne 1,6500 TL'den, 2,1400 TL olan Euro 2,1450 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6380,TL, en yüksek fiyat 1,6400 TL, satışta en düşük fiyat 1,6440 TL, en yüksek fiyat 1,6485 TL düzeyinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,38 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 94,19 puan gerileyerek günü 24.641,93 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 11.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,99'a, bileşik getirisi yüzde 15,11'e indi.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 16,18, bileşik getiri yüzde 15,28 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3078, sterlin-dolar paritesi 1,3908, yen-dolar paritesi ise 89,14 düzeyinde seyrediyor.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi düne göre yüzde 1,9 (150,1 puan) artarak 8,051.74 puan oldu.Hong Kong'da borsa yüzde 1,8, Güney Kore'de yüzde 1,1 arttı.Çin, Avustralya, Singapur ve Hindistan'da da borsa yükseldi.New York Menkul Değerler Borsası, günü yükselişle bitirdi.Borsada sanayi endeksi Dow Jones, 279,01 puan yükselerek, 8.228,10 puandan kapanırken, teknoloji endeksi Nasdaq da 66,21 puan çıkarak, 1.507,07 puandan günü tamamladı.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 45 dolara çıktı.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 1,45 dolar artarak varili 45 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi petrol de 85 sent değer kazanarak varili 45,87 dolardan işlem görüyor.Petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD'li şirketlere ilişkin olumlu haberler ve ABD Başkanı Barack Obama'nın resmen göreve başlaması etkili oldu.Ayrıca, yükselişte, Çin ve Hindistan'da talebin büyüyeceğine ilişkin beklentilerin artması etkili oldu.