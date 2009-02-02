Dolar 1.65, borsa düştü

Bankalararası piyasa

Borsa günlük yüzde 2.56 değer kaybetti

Faiz yükseldi

Parite

Asya ve Avrupa borsalarında düşüş var

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü

New York Borsası, güne düşüşle başladı

Bu hafta piyasalarda, yarın açıklanacak enflasyon verileri ve Hazine'nin borçlanması yakından takip edilecek.İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,6540 TL, Euro 2,1170 TL'den işlem görüyor. İMKB hisseleri günü yüzde 2.56 değer kaybıyla kapattı.Serbest piyasada cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6360 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 2,1080 TL olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.35 itibariyle, alışta en düşük 1,6560 TL, en yüksek 1,6580 TL, satışta en düşük 1,6630 TL, en yüksek 1,6660 TL seviyesinde bulunuyor.İMKB işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 2,56 oranında değer kaybetti.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 663,56 puan gerileyerek 25.270,81 puandan kapandı.Uzmanlar da IMKB-100 endeksinin zayıf global piyasaların etkisiyle bugün satıcılı bir seyir izleneceği öngörüsünde bulunmuştu. Doğalgaz fiyatlarında sanayide yüzde 18, konutta ise yüzde 17 oranında yapılan ve 1 Şubat'ta başlayan indirim enflasyondaki düşüş trendini desteklemesi açısından olumlu bulunurken beklenti yıl sonunda enflasyonun yüzde 6.6'ya gerileyeceği ve bunun da piyasalara olumlu yansıyacağı yönünde.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarak yüzde 15,41'e yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,29'dan kapandı.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,97, bileşik getirisi yüzde 15,11 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2777 sterlin-dolar paritesi 1,4145 yen-dolar paritesi ise 89,42 düzeyinde seyrediyor.Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, ABD'de açıklanacak imalat endeksi ve tarım dışı istihdam verilerinin önem taşıyacağını belirtti.ABD borsalarının son dört haftayı değer kaybıyla tamamlandığını hatırlatan Uskuay, ocak ayında yaşanan gerilemenin, ekonomik verilerden çok, finans sektörüne yönelik endişelerden kaynaklandığını söyledi.ABD Başkanı Barack Obama'nın şubat ayı içerisinde açıklaması beklenen piyasalara ilişkin planı ve detaylarının öncelikli olarak ABD'de finans sektörünü ve devamında borsaları önemli ölçüde ilgilendireceğine dikkati çeken Uskuay, bu hafta bu plana ilişkin ipuclarının, piyasaları ekonomik verilerden çok etkileyebileceğini anlattı.Uskuay, geçen hafta veriler ve bilançolar için iyi geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:"ABD borsaları haricinde, diğer borsalar haftayı yükselişle tamamladı. İMKB, IMF ile ilişkiler ve birtakım siyasi gelişmelere karşın haftayı yüzde 4,65 oranında yükselişle tamamladı. Orta vadeli perspektif içerisinde 23.500 - 29.500 arasında dalgalanma bandı içerisinde İMKB tutunmayı başarıyor. Bu orta vadeli yatay trend içerisinde dibi 24.400 ve tepesi 29.500 olacak bir yükseliş trendi içerisinde bir hareket yaşıyoruz. Haftalık bazda 26.000 ve üzerinde güçlenme yaşanması, şubat ayı içerisinde 29.500'e yükselişi sağlayabilir. 26.000 altında hareket ise 24.400'e yönelime neden olabilir. 24.400'ün altında kapanış yaşanmadıkça, aşırı kötümser bir bekleyiş içerisine girilmemelidir."Yarın açıklanacak enflasyon rakamlarının ve Hazinenin borçlanmasının, piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirten Uskuay, yarına kadarki süreçte döviz kuru ve faizlerin yüksek seyredebileceği görüşünü dile getirdi.Yüksek teknoloji pazarındaki hareketsizlik ve Avustralya'daki aşırı sıcaklardan ötürü düşen üretim Asya borsalarının düşüşe geçmesine sebep oldu.Buna ek olarak Hitachi ve Mizuho bankalarının resesyonun beklenenden daha şiddetli geçeceği açıklaması Asya borsalarında deprem etkisi yarattı ve gün boyu düşüşler gözlemlendi.Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre, yüzde 1,5 azalarak 7.873,98 puan oldu.Avustralya'da borsa yüzde 1,2, Hong Kong'da yüzde 2,75 değer kaybetti.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,18, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,54 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,99 değer kaybetti.Madrid'de borsa yüzde 2,61, Brüksel'de yüzde 3,43 geriledi.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 1,26 dolar azalarak varili 40,42 dolardan satılırken, Londra Brent ham petrolün fiyatı 1,11 dolardan 40,42 dolardan işlem görüyor.Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,09 azalarak 7.913,33 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 1.463,86 puana geriledi.