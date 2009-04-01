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Ekonomi

Dolar 1.64’e geriledi, İMKB 0.69 arttı

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.6470, Euro 2.1830 liradan satılıyor. Borsada günlük artış yüzde 0.69 oldu.

01 Nisan 2009 03:00

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.6470, Euro 2.1830 liradan satılıyor. Borsada günlük artış yüzde 0.69 oldu.

Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6420 liradan alınan dolar 1,6470 liradan satılıyor. 2,1780 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1830 lira düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1.6750, Euro 2.2050 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6700 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2200 lira olmuştu.

Bankalararası piyasa

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.40 itibariyle, alışta en düşük 1,6360 lira, en yüksek 1,6380 lira, satışta en düşük 1,6425 lira, en yüksek 1,6470 lira seviyesinde bulunuyor.

Borsada günlük artış yüzde 0.69 oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,69 oranında değer kazandı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 178,74 puan yükselerek 25.943,57 puandan kapandı.

Faiz
3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan düşerek yüzde 13,95'e geriledi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,52'den kapandı.
Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,65, bileşik getirisi yüzde 14,07 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3261, sterlin-dolar paritesi 1,4392, yen-dolar paritesi ise 98,74 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı

Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 2,99 artarak 8.351,91 puan oldu.

New York borsası düşüşle açıldı

New York Borsası, güne düşüşle başladı. Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,52 azalarak 7,493.43 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,83 değer kaybedip 1,500.59 puana geriledi.


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