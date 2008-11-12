Dolar 1,64 YTL'yi gördü

Dolar yabancı çıkışıyla bugün de yükselişini sürdürdü ve akşam saatlerinde 1,63 YTL’yi gördü.



Serbest piyasada saat akşam saatlerinde dolar 1,6380 YTL'ye, Euro ise 2,0460 YTL'ye yükseldi.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5910 YTL, Euro 1,9970 YTL'den güne başlamıştı. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,6050 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0270 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.10 itibarıyla, alışta en düşük 1,6505 YTL, en yüksek 1,6555 YTL, satışta en düşük 1,6600 YTL, en yüksek 1,6640 YTL seviyesinde bulunuyor.



İMKB hisseleri günün sonunda 2,11 değer kaybetti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,11 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 546,68 puan gerileyerek günü 25.342,50 puandan kapadı.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,48 puan artarak yüzde 22,51'e yükseldi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 24,02'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 23,48, bileşik getirisi yüzde 22,03 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2498, sterlin-dolar paritesi 1,5200, yen-dolar paritesi ise 96,48 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Asya borsaları dün olduğu gibi bugünde açılışta yükselen bir seyir izledi, ancak ilerleyen saatlerde düşüşler görüldü.



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikke Endeksi, düne göre, yüzde 1,29 azalarak 8.695,51 puan oldu.



Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 13.998 puana geriledi. Güney Kore'de de borsa yüzde 0,43 düştü. Singapur SST yüzde 1.24 düştü.



Avustralya borsa endeksi S&P/ASX yüzde 0.85 geriledi ve dünkü gibi 4000 puanın altında kalarak 3927.30 puandan seansı kapattı.



Avrupa Borsaları, Asya borsalarında endekslerde görülen yükselişlerin etkisi ile yükseliş trendi içinde açıldı.



FTSE 100 Endeksi 4301,68 puana, Almanya'nın Dax Endeksi 4793,79 puana, Fransa'nın CAC-40 Endeksi 3372,78 puana çıktı.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,21 azalarak 8.501,61 puana geriledi.



Açılışta, S&P 500 Endeksi de yüzde 2,22 değer kaybederek 878,95 puan oldu.



Dünya piyasaları karışık bir seyir izliyor



Asya borsaları, şirketlerin olumsuz bilançolarının global ekonomideki yavaşlamanın şirketler ve tüketiciler üzerindeki etkisini ortaya sermesiyle, ikinci günde de düşerken petrol fiyatları son 20 ayın en düşük seviyelerine geriledi.



ABD borsaları, alüminyum üreticisi Alcoa’nın açıkladığı azalan talep ve Tyco International’ın sonuçlarındaki olumsuz görünümün işaret ettiği global ekonomik yavaşlamanın derinleştiği yönündeki beklentilerle düştü. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1.99, Nasdaq yüzde 2.22, S&P 500 yüzde 2.20 değer kaybetti.



Geniş ölçekte satışların görüldüğü seansta emtia ile ilgili hisseler petrolden gümüşe kadar çeşitli emtiada fiyatlarının düşmesi ve talebin, ekonomik karamsarlıkla daha da azalacağı yönündeki beklentiyle düştü.



Banka holding şirketi olma başvurusu kabul edilen American Express hisseleri, bu gelişmeden bir gün sonra yüzde 6.6 düşüşle 22.40 dolardan kapanırken, General Motors hisseleri düşüşünün beşinci gününde yüzde 13.1 değer kaybederek 2.92 dolardan kapandı. Yatırımcıların ABD otomotiv sektörünün hükümetten nakit yardımı alıp alamayacağı yönündeki endişeleri ise devam ediyor.



Petrol 58 doların altına indi



Uluslararası petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ham petrol, 20 aydan buyana ilk kez, 58 doların altına indi.



ABD ham petrolünün aralık ayı varil teslim fiyatı, 1,43 dolarlık gerilemeyle, 57,90 dolara indi.



Petrol fiyatının gerilemesinde, küresel enerji talebinin daha da azalacağı beklentileri etkili oldu.



