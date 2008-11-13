Dolar 1.64 YTL, borsa inişte

Uluslararası piyasalardaki çalkantı ve içerideki dolar talebi kuru sabah açılışı saatlerinde 1.67 YTL'nin üzerine taşıdı. Dolar böylece Kasım ayındaki en yüksek seviyesini gördü. Serbest piyasada öğle saatlerine yaklaşırken dolar 1,64 YTL, Euro 2,0500 YTL’den işlem görüyor. Borsadaki kayıp sürüyor.



Dünya piyasaları resesyon korkusu yaşamaya devam ediyor. Dev ABD şirketlerinden gelen olumsuz rakamlar resesyon beklentilerini körüklerken dün ABD borsalarında yüzde 5'e varan düşüşler görüldü. Bugün de benzer şekilde Asya borsaları yüzde 5-6 arasında değer yitirdi.



Yurtdışındaki kötümser hava içeriye de yansıyor. Son günlerde bankaların sendikasyon ödemeleri nedeniyle hareketli görünen dolar kuru, bugün yurtdışının da etkisiyle 1.67 YTL'nin üzerine kadar tırmandı. Dolar böylece son 3 gün içerisinde yüzde 8.3 değer yitirmiş oldu.



Uzmanlar, "ABD’nin en büyük elektronik mağazalar zinciri Best Buy’ın tüketici harcamalarındaki düşüş nedeniyle kâr beklentilerini düşürmesi, American Express'in hükümetten yardım talep etmesi, Hazine Bakanı Paulson'ın 700 milyar dolarlık kurtarma planında değişikliğe gideceklerini açıklaması" gibi gelişmelerin dün, ABD borsalarının yüzde 5 civarında değer kaybetmesine neden olduğunu savunuyor. Uzmanlar, ABD Hazine Bakanı Paulson'ın bankalardan sorunlu varlıkların satın alınması yönündeki eğilimini değiştirmesi ve kredi kartı, otomotiv kredileri ve diğer tüketici kredilerinin düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağına işaret etmesinin finans sektörü hisselerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor.



Ekonomistler tüketici harcamalarında yaşanan düşüşün, artan işsizliğin de etkisiyle son 30 yılın en kötüsü olabileceğini tahmin ederken, kredi piyasasındaki çöküşün ABD ekonomisini 2009 yılı ilk çeyreğinde yüzde 1,5, yıllık bazda ise yüzde 3 daraltabileceğini öngördüklerini vurguluyor.



Doların ateşi yükseldi



Serbest piyasada öğle saatlerine yaklaşırken dolar 1,64 YTL, Euro 2,0500 YTL’den işlem görüyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6450 YTL, Euro 2,0550 YTL'den güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6380 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0460 YTL olmuştu.



Borsada açılışta başlayan gerileme devam ediyor



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi birinci seansın ilk yarısında geriledi.



Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 596,52 puan düşerek 24.745,98 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,35 değer yitirdi. İlk bölümde işlem hacmi ise 309,9 milyon YTL olarak gerçekleşti.





İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 841,46 puan düşerek 24.501,04 puan seviyesinde açılmış hisse senetleri, bu seviyede 3,32 oranında değer yitirdi.



Faiz yükseldi



23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 11.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,13'e, bileşik getirisi yüzde 22,62'ye çıktı.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 24,02, bileşik getiri yüzde 22,51 olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6295 YTL, en yüksek fiyat 1,6345 YTL, satışta en düşük fiyat 1,6395 YTL, en yüksek fiyat 1,6455 YTL düzeyinde bulunuyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2531, sterlin-dolar paritesi 1,4982, yen-dolar paritesi ise 96,01 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları günü düşüşle kapadı



Asya borsalarında kayıp bugün de sürüyor. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 6.47 ile en çok kaybeden oldu.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası keskin düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 5,25 oranında değer kaybederek kapanışta 8.238,64 puana geriledi.



Asya'daki diğer borsalar da değer kaybıyla kapandılar.



Petrol fiyatları 55 dolara indi



Asya'nın en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da ham petrolün varil fiyatı 55 dolar seviyesine indi.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda olan ABD'den gelen olumsuz ekonomik haberlerin petrole yönelik talebi azaltacağı endişesi ham petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.



New York'ta işlem gören Batı Teksas türü hafif petrolün Aralık ayı teslim fiyatı bir ara 54,67 dolara, sonra 1,08 dolar daha inerek 55,08 dolara geriledi.



Küresel petrol talebi daha da düşecek



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin ekonomilerdeki durgunluk nedeniyle daha da düşeceğini bildirdi.



Ajans tarafından yapılan tahminlere göre, bu yıl günlük ortalama küresel petrol talebi geçen yıl ile hemen hemen aynı düzeyde olan 86,2 milyon varil olacak.



IEA, bu yılki petrol talep tahminini, günlük 330 bin varil indirirken, gelecek yılki tahminin de ise günlük 670 bin varillik indirime gitti.



Ajansa göre, gelecek yılki günlük ortalama küresel petrol talebi 86,5 milyon varil olacak.

