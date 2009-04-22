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Ekonomi

Dolar 1.64, Euro 2.13

Serbest piyasada akşam dolar 1.6450, Euro 2.1350 liradan satılıyor. Borsada günlük artış, yüzde 0.97 oldu

22 Nisan 2009 03:00

Serbest piyasada akşam dolar 1.6450, Euro 2.1350 liradan satılıyor. Borsada günlük artış, yüzde 0.97 oldu

Kapalıçarşı'da 1,6410 liradan alınan dolar 1,6450 liradan, 2,1300 liradan alınan Euro ise 2,1350 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1.6450, Euro 2.1250 liradan güne başlamış, dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6560 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1440 lira olmuştu.

Bankalararası piyasa

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.15 itibariyle, alışta en düşük 1,6390 lira, en yüksek 1,6415 lira, satışta en düşük 1,6470 lira, en yüksek 1,6480 lira seviyesinde bulunuyor.

Borsada günlük artış, yüzde 0.97 oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,97 oranında değer kazandı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 278,26 puan yükselerek 28.956,83 puandan kapandı.

Faiz

2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,13 puan düşerek yüzde 12,41'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,01'den kapandı.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,15, bileşik getirisi yüzde 12,54 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2939, sterlin-dolar paritesi 1,4618, yen-dolar paritesi ise 97,83 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo ve Avrupa borsaları yükseldi

Nikkei Endeksi, yüzde 0,18 oranında değer kazanarak 8.727,30 puandan kapandı. Borsanın yükselmesinde, Wall Street'teki değer artışı etkili oldu.

Avrupa borsalarında sabah seansında endeksler yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 4.000,19, Almanya'nın DAX Endeksi yüzde 0,5 yükselerek 4.525,27, ve Fransa'nın CAC 40 Endeksi yüzde 0,6 çıkarak 2.990,15 oldu.

Uluslararası piyasada petrol fiyatları yükselmesine karşın hala 49 doların altında seyrediyor. New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün Mayıs ayı vadeli fiyatı 29 cent artarak 48,84 dolara, Londra Borsası'nda işlem gören Kuzey denizi Brent türü petrolün fiyatı da 31 cent yükselerek 50,13 dolara çıktı.

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