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Ekonomi

Dolar 1.64, borsa arttı

Serbest piyasada akşam dolar 1,64 TL, Euro 2,13 TL'den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 1.54’lük değer artışıyla kapadı.

03 Şubat 2009 02:00

Serbest piyasada akşam dolar 1,6450 TL, Euro 2,1330 TL'den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 1.54’lük değer artışıyla kapadı.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6540 TL olan dolar güne 1,6460 TL'den, 2,1170 TL olan Euro 2,1120 TL'den başlamıştı.

Bankalararası piyasada

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6410 TL, en yüksek 1,6460 TL, satışta en düşük 1,6505 TL, en yüksek 1,6550 TL olarak belirlendi.

Borsa günlük yüzde 1.54 değer kazandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,54 oranında değer kazandı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 389,09 puan yükselerek 25.659,90 puandan günü kapattı.

Faiz yüzde 15,46 seviyesinde

3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 16,34, bileşik getirisi yüzde 15,46 seviyesinde bulunuyor.

Parite

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2822, sterlin-dolar paritesi 1,4207, yen-dolar paritesi ise 89,54 düzeyinde seyrediyor.

Asya ve Avrupa borsaları

Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,6 azalarak 7,825.51 puan oldu.

Hong Kong'da borsa yüzde 0,6, Güney Kore'de yüzde 1,4 ve Avustralya'da yüzde 0,3 değer kazandı. Hindistan, Çin, Singapur ve Tayvan'da borsa yükseldi.

Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti.

Madrid'de borsa yüzde 0,14 gerilerken Brüksel'de yüzde 0,40 yükseldi.

Petrol 40 doların üzerinde

Asya'nın en büyük borsası konumunda olan Singapur'da petrol fiyatları 40 doların üzerinde seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda olan ABD'de dün açıklanan olumsuz ekonomik veriler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün mart ayı vadeli fiyatı 31 cent artarak 40,39 dolara, Londra Borsası'nda işlem gören Brent türü petrol 46 cent yükselerek 44,28 dolara çıktı.

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