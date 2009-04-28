Dolar 1.63, Euro 2.13 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6390, Euro 2,1310 liradan satılıyor. Borsa ikinci seansa artışla başladı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6350, Euro 2,1250 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1320 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6360 lira, en yüksek 1,6380 lira, satışta en düşük 1,6410 lira, en yüksek 1,6440 lira olarak belirlendi.



Borsa ikinci seansa artışla başladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günün ilk yarısını dünkü ikinci seans kapanışına göre 381,25 puan düşerek 29.171,05 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 1,29 oldu. Endeks ikinci seansa ise önceki kapanışa göre 7,90 puan artarak 29.178,95 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,03 oranında değer kazandı.



Dün 29.552,26 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 219,63 puan düşerek 29.332,63 puandan başladı. İlk yarıyı 29.294,64 puandan geçen endeks, en düşük 29.143,29 puana kadar gerilerken, en yüksek 29.563.76 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 861,39 puan düşerek 42.296,00 puana, sanayi endeksi 25,76 puan düşerek 21.951,00 puana ve hizmetler endeksi 69,62 puan düşerek 23.353,78 puana geriledi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,00 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,12 oranında ve hizmet grubu hisseler de ortalama yüzde 0,30 oranında değer kaybetti.



Birinci seansta işlem gören toplam 314 hisse senedinden 95'i değer kazandı, 143'ü değer kaybetti, 76 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 756 milyon 121 bin 361 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Ülker Gıda, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Vestel oldu.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.40 itibariyle basit getirisi yüzde 12,98, bileşik getirisi yüzde 12,40 seviyesinde bulunuyor. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 12,85, bileşik getiri yüzde 12,28 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3019, sterlin-dolar paritesi 1,4547, yen-dolar paritesi ise 96,01 düzeyinde seyrediyor.



Uluslararası borsalar domuz gribi nedeniyle değer kaybetti



Asya borsaları, domuz gribinin olası ekonomik etkilerinin yatırımcıları endişelendirmesi nedeniyle değer kaybetti.



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 2,67 azalarak 8.493,77 puan oldu.



Güney Kore'de borsa yüzde 2,2, Çin'de yüzde 0,7, Tayvan'da yüzde 1,8 ve Hindistan'da yüzde 0,6 geriledi.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,82, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,44, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,36 geriledi.



Brüksel'de borsa yüzde 2,19, Madrid'de yüzde 2,87 düştü.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



Batı teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 1,36 dolar düşerek varili 48,78 dolara gerilerken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,17 dolar değer kaybedip 49,14 dolardan satılıyor.





