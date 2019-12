Dolar 1.63, borsa kayıpla kapadı

Serbest piyasada akşam dolar 1, 6320 TL, Euro 2,1160 TL'den satılıyor. Borsa günü yüzde 2.19 kayıpla tamamladı.



İstanbul serbest piyasada önceki akşam 1,6150 TL olan dolar güne 1,6380 TL'den, 2,0990 TL olan Euro 2,1190 TL'den başlamıştı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.40 itibariyle, alışta en düşük 1,6315 TL, en yüksek 1,6340 TL, satışta en düşük 1,6380 TL, en yüksek 1,6430 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü yüzde 2.19 kayıpla tamamladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 2,19 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 567,70 puan düşerek günü 25.398,42 puandan kapadı.



ABD Senatosu'nda 838 milyar dolarlık canlandırma paketi onaylanırken, ABD Hazine Bakanı Geithner'ın açıkladığı finansal istikrar planının piyasaların beklentilerini karşılamadığı vurgulanıyor. Yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğündeki plan, tüketici kredilerinin canlandırılmasını ve özel sektör-kamu ortaklığında kurulacak fonun, bankalardan sorunlu varlıkları almasını içeriyor. Ancak bankalardaki bu kötü varlıkların nasıl alınacağı ve fiyatlanacağına yönelik belirsizlikler, başta mali sektör hisseleri olmak üzere ABD borsalarına sert satış getirdi. Global piyasalardaki kaygıların ve satış baskısının devam etmesi bekleniyor.



Cari açık beklentilerin üzerinde... Aralık ayında cari açık 3 milyar dolar ile 2.2 milyar dolar olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu veriyle birlikte 2008 yılında cari açık 41.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş oldu. 2009 yılında enerji fiyatlarındaki zayıf seyir ve iç talepteki daralma nedeniyle cari açığın 23 milyara gerileyeceğini tahmin ediyoruz.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,02 puan artarak yüzde 15,02'ye yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,83'den kapandı.

Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,81, bileşik getirisi yüzde 15,00 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2970, sterlin-dolar paritesi 1,4408, yen-dolar paritesi ise 90,32 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları düştü



Japonya'da Tokyo Borsası ulusal tatil olan "devlet kuruluş bayramı" nedeniyle bugün kapalıydı. Bloomberg uzmanları yarın Japon borsası açılınca düşüş trendinin süreceğini tahmin ediyor.



Avustralya'da borsa yüzde 0,4, Hindistan'da yüzde 0,5, Çin'de yüzde 0,2 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 3,25 değer kaybetti. Ayrıca Avustralya'da borsa yüzde 0,4, Singapur'da yüzde 0,3 ve Hindistan'da yüzde 1,2 düştü.



ABD yönetiminin dün açıkladığı ve 2 trilyon doları bulması beklenen yeni kurtarma planı konusundaki kaygılar nedeniyle New York Borsası'ndan sonra Asya borsaları da geriledi.



Bloomberg'in yorumuna göre, Amerikan destek paketi ve Çin'in ihracatının yüzde 17.5 düşmesi bugün Asya borsalarına damgasını vuran iki önemli gelişme oldu.



Genel olarak yatırımcılar, Amerika'nın destek paketinin sonuçlarını ölçmekte zorlanıyor ve paranın dağıtılma şeklindeki sorular güven ortamının oluşmasına engel oluyor. Böylece sabahın ilk saatlerinde paketle birlikte hareketlenen Asya borsaları, belirsizlikler ortaya çıktıkça yavaşladı ve birinci seansın sonlarına dek açılış seviyesinin altına düştü.



Çin'in ihracat değerlerini açıklaması ve küresel krizin etkisi altında kalarak yüzde 17.5'lik bir gerilemeden bahsetmesi, Asya borsalarında adeta deprem etkisi yaptı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,33, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,30, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,65 değer kaybetti.



Brüksel'de borsa yüzde 1,32, Madrid'de yüzde 1,17 geriledi.



Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 azalarak 912,10 dolar oldu.



New York Borsası yükselişle açıldı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi yüzde 0,62 artarak (49,06 puan) 7.937,94 puan oldu.



Standard & Poor's 500 Endeksi açılışta yüzde 0,58 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 43 sent artarak varili 37,98 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün fiyatı da 14 sent değer kazanarak varili 44,75 dolardan işlem görüyor.