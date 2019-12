Dolar 1.63, borsa geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6380, Euro 2,1000 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 1.40 değer kaybıyla kapadı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6350, Euro 2,1090 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 1.40 değer kaybıyla kapadı. Asya borsalarında düşüş var.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6440 TL, Euro 2,1120 TL'den güne başladı. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,6330 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1070 TL olmuştu.



Bankaralararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.40 itibariyle, alışta en düşük 1,6360 TL, en yüksek 1,6400 TL, satışta en düşük 1,6430 TL, en yüksek 1,6480 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü yüzde 1,40 kayıpla tamamladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,40 oranında değer kaybetti.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,23 puan azalarak yüzde 15,19'a geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,04'ten kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,30 bileşik getirisi yüzde 15,42 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2788 sterlin-dolar paritesi 1,4592 yen-dolar paritesi ise 89,70 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası’nda Nikkei Endeksi geriledi



Tokyo Borsası'nda Nikkei Endeksi, borsada işlem gören firmaların gelirlerindeki düşüş nedeniyle geriledi. Endeks kapanışta 89,29 puan azalarak 7.949,65 puana indi.



Avustralya, Hindistan, Tayvan, Güney Kore borsalarında endeksler gerilerken, Hong Kong Borsası'nda işlem gören Hang Sang Endeksi yüzde 1 arttı.



Tokyo Borsası'nda ABD Doları, Japon Yeni karşısında gerileyerek 89,45 yenden 89,42 yene düştü.



Petrol fiyatları 40 dolar düzeyinde



Asya'nın en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da petrol fiyatları 40 dolar düzeyinde seyrediyor.



New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün fiyatı 3 cent azalarak 40,29 dolara indi.



Petrol fiyatlarında az da olsa gerilemeye neden olarak artan ham petrol stokları, olumsuz şirket raporları, ABD'de ekonomik durgunluğun derinleştiği yolunda haberler gösterildi.



Londra Borsası'nda Brent türü petrolün fiyatı 26 cent artarak 44,41 dolardan işlem gördü



New York borsasında endeksler düşük açıldı



İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda olan New York'da endeksler düşük açıldı.



ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan geçen hafta işsizlik maaş başvurularının 26 yılın en yüksek rakamı olan 626 bine çıkması endekslerin düşük açılmasına yol açtı.



Açılıştan kısa bir süre sonra Dow Jones Endeksi 31,86 puan azalarak 7.924,80 puana, teknoloji endeksi Nasdaq 13,81 düşüşle 1.501,24 puana geriledi.