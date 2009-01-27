Dolar 1.63, Borsa 0.66 düştü



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,66 oranında değer kaybetti

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Asya ve Avrupa borsaları

Petrol fiyatı 56 sent yükseldi

Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,6160 TL olan dolar güne 1,6300 TL'den, 2,1260 TL olan Euro 2,1450 TL'den başlamıştı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün ortalama yüzde 0,66 oranında değer kaybetti.İMKB Ulusal-100 Endeksi, günlük bazda 171,74 puan geriledi ve gün sonunda 25.798,26 puandan kapandı.İkinci seans kapanışında, mali endeks 113,12 puan azalarak 35.244,16 puana, hizmetler endeksi 18,06 puan azalarak 23.231,35 puana gerilerken, sanayi endeksi 253,82 puan artarak 19.325,61 puana yükseldi.Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,32 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 18,06 oranında değer kaybederken, sanayi grubu hisseler ise ortalama yüzde 1,33 oranında değer kazandı.İkinci seansta, 626 milyon 708 bin 292 TL'lik işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 297 milyon 53 bin 675 TL olarak hesaplandı.3 Kasım 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 15,97'ye, bileşik getirisi 15,10'a yükseldi.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,95; bileşik getirisi yüzde 15,08 olarak gerçekleşmişti.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 84 milyon 890 bin 957,29 TL olarak belirlendi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 9 milyar 464 milyon 970 bin TL'lik işlem hacmi kaydedildi.Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz, en düşük yüzde 12,25, en yüksek yüzde 13,05 ve ortalama yüzde 13,00'ten gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibariyle Euro-dolar paritesi 1,3137; sterlin-dolar paritesi 1,4143; yen-dolar paritesi ise 88,98 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 4,9 artarak 8,061.07 puan oldu.Avustralya'da borsa yüzde 3, Hindistan'da yüzde 2,8 değer kazandı.Hala Hong Kong, Güney Kore, Çin, Singapur, Malezya ve Tayvan gibi birçok Asya piyasasında borsa ay takvimine göre yılbaşı olması nedeniyle kapalı.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,45, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.Madrid'de borsa yüzde 2,11, Brüksel'de yüzde 0,68 geriledi.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 56 sent artarak varili 46,29 dolardan satılırken, Londra Brent tipi ham petrol de 43 sent varili 47,39 dolarda işlem görüyor.