Dolar 1.62, İMKB 3.52 arttı

Serbest piyasada akşam dolar 1.62, Euro 2.14 TL'den işlem görüyor. İMKB günü yüzde 3.52 artışla kapattı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6200 TL, Euro 2,1450 TL'den güne başladı. Serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6330 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1570 TL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,6135 TL, en yüksek 1,6160 TL, satışta en düşük 1,6195 TL, en yüksek 1,6250 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük artış yüzde 3.52 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,52 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 907,36 puan yükselerek 26.705,62 puandan kapandı.



Faiz yükseldi



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,14 puan artarak yüzde 15,24'e, basit getirisi de yüzde 16,12'den çıktı.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,97, bileşik getirisi yüzde 15,10 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3261, sterlin-dolar paritesi 1,4294, yen-dolar paritesi ise 89,22 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı



Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 45,22 artarak 8.106,29 puan oldu.



Güney Kore'nin Kospi Endeksi yüzde 5,9 yükseldi. Singapur'da yüzde 1,2 ve Avustralya'da yüzde 1,5 arttı. Çin'de piyasalar ay takvimine göre yılbaşı nedeniyle hafta boyu kapalı. Hong Kong'da ise yarın açılacak.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,1, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,8 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,6 değer kazandı.



Petrol fiyatları



Dünyada 1930'lu yıllardan bu yana görülen en kötü ekonomik durgunluk yaşanmasına karşın ABD'nin önde gelen şirketlerinin kar açıklaması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda olan ABD'de petrol stokların artması ve kötü çıkan bazı ekonomik veriler nedeniyle dün uluslararası piyasada yaklaşık yüzde 9 değer yitiren petrol fiyatları Amerikan şirketlerin karlarına ilişkin açıklanan rakamların etkisiyle yükselişe geçti



New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı 14 sent artarak varili 41,72 dolardan satılırken, Londra Borsası'nda işlem gören Kuzey Denizi Brent tipi ham petrol de 71 sent yükselerek 44,44 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,30 artarak 8.281,06 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,82 değer kazanarak 1.532,28 puan ulaştı.