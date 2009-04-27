Dolar 1.62, Euro 2.12 lira

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.6280, Euro 21260 liradan satılıyor. Borsanın günlük kaybı 1.23



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6350, Euro 2,1250 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1320 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14,55 itibariyle, alışta en düşük 1,6335 lira, en yüksek 1,6380 lira, satışta en düşük 1,6405 lira, en yüksek 1,6445 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsanın günlük kaybı 1.23



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,23 oranında değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 17,96 puan artarak 29.189,01 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,06 oldu.



İlk seanstaki 381,25 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 363,25 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,23 değer yitirdi.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan artarak yüzde 12,40'a yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,98'den kapandı.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,85, bileşik getirisi yüzde 12,28 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2977, sterlin-dolar paritesi 1,4592, yen-dolar paritesi ise 96,29 düzeyinde seyrediyor.



Uluslararası borsalar domuz gribi nedeniyle değer kaybetti



Asya borsaları, domuz gribinin olası ekonomik etkilerinin yatırımcıları endişelendirmesi nedeniyle değer kaybetti.



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 2,67 azalarak 8.493,77 puan oldu.



Güney Kore'de borsa yüzde 2,2, Çin'de yüzde 0,7, Tayvan'da yüzde 1,8 ve Hindistan'da yüzde 0,6 geriledi.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,82, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,44, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,36 geriledi.



Brüksel'de borsa yüzde 2,19, Madrid'de yüzde 2,87 düştü.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü



Batı teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 1,36 dolar düşerek varili 48,78 dolara gerilerken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,17 dolar değer kaybedip 49,14 dolardan satılıyor.



New York Borsası, güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 60 puan azalarak 7.964 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13 puan değer kaybedip 1.667 puana geriledi.

