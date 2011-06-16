-DOLAR 1,6100 LİRAYI GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,6100 liranın üzerine çıktı. Dünkü kapanışta 1,5830 lira olan dolar, güne 1,6150 liradan başladı. Dolar şu sıralarda serbest piyasada 1,6090 liradan alınıp, 1,6140 liradan satılırken, Mart ayı başındaki 1,6100 lira seviyelerine yeniden çıkmış oldu. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6090 lira, en yüksek 1,6120 lira, satışta en düşük 1,6130 lira, en yüksek 1,6180 lira seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada avro ise 2,2730 liradan alınıp, 2,2780 liradan satılıyor.