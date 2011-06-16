Dolar 1,61 lirayı aştı

T24 - Ekonomik önlemlere ilişkin endişelerle Türkiye ayrışıyor. Dolar/TL parite etkisiyle 1,61'in üzerine çıktı.

Seçimin tamamlanmasının ardından hükümetin anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi gibi konulara odaklanarak başta cari açık konusu olmak üzere ekonomide alınması gereken önlemleri arka planda atabileceğine ilişkin endişeler yabancı çıkışını tetikliyor.

Çıkışın etkisiyle Türkiye piyasaları ayrışırken, Avrupa kurtarma paketinin iki katına çıkması gerektiği haberinin tetiklediği küresel kayıpların etkisiyle dolar/TL'nin 1,61'in üzerinde güne başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) guvernörler konseyi başkanı Nout Wellink, özel yatırımcıların Yunanistan için düşünülen ikinci kurtarma paketine katılmaları bekleniyorsa, Avrupa kurtarma fonunun iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

ABD borsaları, Yunanistan'daki borç kriziyle ilgili endişelerin artmasıyla dün düştü, zayıf gelen ABD verileri ise kayıpların devam edebileceğine işaret etti. Asya borsaları Yunanistan endişelerinin derinleşmesi ve olumsuz ABD verilerinin ardından bugün üç aya yakın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Küresel piyasalardaki kayıpların iç piyasadaki endişelerle birleşmesiyle dolar/TL'de yükselişlerin sürdüğünü belirten bir bankacı, ekonomiyi soğutmaya yönelik yeni önlemlerin bankacılık tarafında kârlılığı etkileme endişesi son günlerde önemli yabancı çıkışları yaşandığını hatırlatarak, "Dün için 1,60 seviyesi önemliydi. Ve gece piyasa kapanışından sonra bu seviye aşıldı. Beklendiği gibi bu seviyenin aşılması yükselişi hızlandırdı. Bugün işlemlerin 1,61 seviyesinden başladığını görüyoruz. Türkiye piyasaları ne kadar ayrışsa da Euro/doların 1,41'li seviyelere gerilemesi dolar/TL'deki yükselişin ana belirleyicisi gibi görünüyor. Bundan sonraki direnç 1,6210 seviyesinde" dedi.

Avrupa'da kurtarma fonunun iki katına çıkarılacağı endişesinin paritedeki düşüşü tetiklemiş gibi göründüğünü belirten aynı bankacı," Dışarıda yoğun bir veri gündemi var takip edilecek. Verilerin parite etkisi bizdeki ana belirleyici olacaktır. İç dinamiklerin tetiklediği yabancı satışlarının sürüp sürmeyeceği ve son 1 haftadır devam eden kurumsal alımların devam edip etmeyeceği ise ayrışmayı belirleyen faktörler olacak" dedi.

Euro, dolar karşısında 1,41'in de altına gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesini gördü. Bankacılar Euro/dolardaki önemli teknik desteklerin kırıldığını söylediler. Euro/dolar kuru Şubat ayından bu yana ilk defa 100 günlük hareketli ortalamanın altına inerek 1,41 doların da altına geriledi.

İşlemciler Avrupa kurtarma fonunun büyüklüğünün iki katına çıkarılması yönündeki habere tepki veren euronun 1,4152 dolardaki 100 günlük hareketli ortalama ve 1,4124’teki destek seviyesini kırdığını ve 23 Mayıs’ta gördüğü dip seviye olan 1,3967 dolara kadar gerileyebileceğini belirttiler.

Tahvil-bono piyasasında dün spot kapanışta ortalama yüzde 8.97, valörlü kapanışta ve son işlemlerde yüzde 8.95 olan 20 Şubat 2013 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi bu sabah tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde yüzde 9.02/9.00 seviyesindeydi.