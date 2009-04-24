Dolar 1.61, Euro 2.13

Serbest piyasada dolar 1,6150, Euro 2,1370 liradan işlem görüyor. Borsa ilk seansta yüzde 1.14 arttı.



İstanbul serbest piyasada sabah 1,6350, Euro 2,1500 liradan güne başlamış, Çarşamba günü akşam doların satış fiyatı 1,6450 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1350 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6120 lira, en yüksek 1,6130 lira, satışta en düşük 1,6190 lira, en yüksek 1,6200 lira olarak belirlendi.



İMKB birinci seansta, yüzde 1,14 arttı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 329,94 puan artarak günün ilk yarısını 29.286,77 puandan tamamladı.



Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 1,14 oldu.



Çarşamba günü 28.956,83 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 134,93 puan artarak 29.091,76 puandan başladı. İlk yarıyı 29.272,06 puandan geçen endeks, en düşük 29.009,48 puana kadar gerilerken, en yüksek 29.366.43 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 875,81 puan artarak 42.918,21 puana, sanayi endeksi 57,79 puan artarak 21.546,22 puana yükselirken, hizmetler endeksi 65,19 puan azalarak 23.303,92 puana geriledi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,08 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,27 oranında değer kazanırken, hizmet grubu hisseler de ortalama yüzde 0,28 oranında değer kaybetti.



Birinci seansta işlem gören toplam 315 hisse senedinden 187'si değer kazandı, 57'si değer kaybetti, 71 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 912 milyon 988 bin 207 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Turkcell, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank oldu.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.30 itibariyle basit getirisi yüzde 12,90, bileşik getirisi yüzde 12,32 seviyesinde bulunuyor.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 13,01, bileşik getiri yüzde 12,41 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3236, sterlin-dolar paritesi 1,4615, yen-dolar paritesi ise 97,04 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, yüzde 1,6 azalarak 8,707.99 puan oldu.



Hong Kong'da borsa yüzde 0,4, Güney Kore'de yüzde 1,1 değer kaybetti. Avustralya, Çin ve Singapur'da da borsa geriledi.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,13, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,17, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,13 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 1,06 değer kazanırken, Madrid'de yüzde 0,18 geriledi.



New York borsası yükselişle kapandı



New York Wall Street Borsası'nda Dow Jones ve Nasdaq endeksleri günü yükselişle kapadı.



Borsanın temel göstergesi Dow Jones yaklaşık 71 puan artışla 7.957 puana yükselirken, Nasdaq birleşik endeksi 6.09 puan yükselişle 1.652 puana çıktı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



Batı teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 31 sent artarak varili 49,93 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 20 sent değer kazanıp varili 50,31 dolardan işlem görüyor.

