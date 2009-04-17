Dolar 1.61, Euro 2.10

Bankalararası piyasa

Borsada günlük kayıp yüzde 0.26

Piyasa temkinli

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Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı

Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6070 liradan alınan dolar 1,6110 liradan, 2,0980 liradan alınan Euro ise 2,1040 liradan satılıyor.Serbest piyasada dolar 1.6060, Euro 2.1150 liradan güne başlamış, dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6000 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1120 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14,55 itibariyle, alışta en düşük 1,6065 lira, en yüksek 1,6085 lira, satışta en düşük 1,6130 lira, en yüksek 1,6150 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,26 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 77,19 puan gerileyerek 29.445,96 puandan kapandı.ABD piyasaları da dünü yükselişle kapattı. Bugün futurelar ekside. Asya ve Uzakdoğu'da da yükselişler izleniyor. Avrupa borsaları da sınırlı yükseliş ile açıldı. Piyasanın bugün 30000-30200 aralığını test etmesi bekleniyordu. Endekste 29.800-30.000-30200 direnç seviyesi olarak takip edildi.Borsalarda dün açıklanan JP Morgan ve Nokia bilançoları, ardından Google ve Hewlett Packard'la ilgili olumlu beklentiler banka ve özellikle teknoloji hisselerine alım getirdi. Toshiba'nın beklenenden daha düşük faaliyet zararı açıklamasıyla Asya'da yükseliş sürdü.Citigroup ve GE'nin bilançoları ve GM'in iflasıyla ilgili gelişmeler borsaların yönü açısından belirleyici oldu.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını genelde beklenenden daha fazla, 0.75 puan indirdi. Beklentiler 0.5 ile 1 puan arasında değişiyordu. Kurul, bundan sonra da faiz indirimlerine devam edeceği işaretini verdi.Henüz dönüş sinyali üretmeyen İMKB'nin olası kar satışlarında 27 bin 800 arkasından 26 bin 800 seviyesine kadar gevşeyebileceği öngörülüyor.2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,19 puan düşerek yüzde 12,36'ya geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,96'dan kapandı.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3062, sterlin-dolar paritesi 1,4784, yen-dolar paritesi ise 99,30 düzeyinde seyrediyor.Nikkei Endeksi, yüzde 1,74 oranında değer kazanarak 8.907,58 puandan günü tamamladı. Borsanın değer kazanmasında, Wall Street'teki yükseliş etkili oldu.