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Ekonomi

DOLAR 1,6040, AVRO 2,2780 LİRA İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 20:54

-DOLAR 1,6040, AVRO 2,2780 LİRA İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Kapalıçarşı'da 1,6010 liradan alınan dolar 1,6040 liradan, 2,2730 liradan alınan avro 2,2780 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6060 lira olan dolar güne 1,6050 liradan, 2,2630 lira olan avro 2,2700 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6010 lira, en yüksek 1,6040 lira, satışta en düşük 1,6070 lira, en yüksek 1,6100 lira seviyesinde işlem görüyor. -BORSA DEĞER YİTİRDİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,23 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 441,10 puan düşerek 63.755,35 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,69 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 587,14 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 146,04 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,47 değer yitirdi.

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