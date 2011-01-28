-DOLAR 1.6000'Ü GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Serbest piyasada dolar 1.6000 lirayı geçerek, son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada 1.5990 liradan alınan dolar 1.6020 liradan satılıyor. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise saat 17.10 itibariyle alışta en düşük 1,5970 lira, en yüksek 1,6010 lira, satışta en düşük 1,6040 lira, en yüksek 1,6105 lira seviyesinde bulunuyor. En son 8-9 Haziran 2010'da 1.6000 lira seviyesinin üstüne çıkan dolar, böylelikle son 8 ayın en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Serbest piyasada dolar, 8 Aralık 2010 tarihinde 1.5000 seviyesinin altına inmişti.