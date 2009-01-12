Dolar 1,60 liraya dayandı

Bankalararası piyasanın Cuma günü spot kapanışında en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.5435/1.5480 lira olurken, kotasyonlar bugün sabah 1.5600/1.5660 TL seviyesinden güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1.5530 TL'den alınan dolar 1.5590 TL'den satılıyor. 2.0860 TL'den alınan euro'nun satış fiyatı ise 2.0940 TL olarak belirlendi.



Serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1.5500 TL, euro'nun satış fiyatı ise 2.100 TL olmuştu.



ABD istihdam verisi sonrası azalan küresel risk iştahına paralel olarak kur ve faizde yukarı yönlü hareket yaşanabileceğini belirten bankacılar, bono tarafında ise bu hafta düzenlenecek Hazine ihalelerinin ve Merkez Bankası'nın faiz kararının belirleyici olacağını söylediler.



Hazine bu hafta piyasaya gerçekleştireceği 5.13 milyar lira iç borç ödemesi öncesi bugün 14 Ocak valörle 15 Temmuz 2009 vadeli referans bono ihalesi düzenleyecek. Hazine referans bono ihalesinde net 992 milyon lira borçlanacağını Cuma günü açıklamıştı. Hazine'nin ayrıca bu hafta kamulara 279 milyon lira iç borç geri ödemesi bulunuyor.



Yerli bir bankanın tahvil/bono işlemcisi "ABD istihdam verileri beklentilerin altında düşüş gösterse de son 16 yılın en kötü verisi oldu. Son dönemde artan küresel risk iştahının bu veri sonrası iyice dağıldığını görüyoruz. Euro/dolar paritesinde aşağı yönlü harekete neden olan istihdam verileri, dolar/TL kurunda yukarı yönlü baskıya yol açıyor" dedi ve ekledi:



"Bu hafta düzenlenecek Hazine ihaleleri ve Merkez Bankası faiz kararı bono tarafında belirleyici olacaktır. Beklenen faiz indirimleri yüzde 16.5 bileşik seviyelerinin üzerinde kalınmasını zorlaştırıyor. Çarşamba günü Hazine'nin 5.1 milyar lira iç borç geri ödemesi öncesi bu hafta 3 ihale düzenlenecek. İhalelerde oluşacak talep ve faiz önemli" dedi.



Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin, yarım milyondan fazla kişinin daha işsiz kaldığı ve işsizliğin 1993'ten beri en yüksek seviyeye vardığını göstermesi sonrasında Asya ihracat mallarına olan tüketici talebinin geri gelmesinin uzun süreceğine dair endişeler kuvvetlenirken, kaygılar petrol fiyatlarını 40 dolar seviyesinde tuttu. Japonya piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı.



ABD borsaları, Cuma günü istihdam piyasasının daha da bozulduğunu gösteren veri ile düştü. Verinin ardından yatırımcıların şirket kâr tahminleri ve harcamalar ve derinleşen resesyon hakkındaki endişeleri de kuvvetlendi.

