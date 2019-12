Dolar 1.60, borsada günlük artış 1.14

İstanbul serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,60, Euro 2,10 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 1.14 artışla tamamladı.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6090 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1000 TL oldu.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6230 TL, Euro 2,0900 TL'den haftaya başlamış, serbest piyasada cuma akşamı doların satış fiyatı 1,6220 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0880 TL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 17.00 itibariyle, alışta en düşük 1,6045 TL, en yüksek 1,6070 TL, satışta en düşük 1,6110 TL, en yüksek 1,6155 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü 1.14 artışla tamamladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,14 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 305,26 puan yükselerek günü 27.040,47 puandan kapadı.



Faiz geriledi



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak yüzde 15,12'ye geriledi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,94'ten kapandı.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,01 bileşik getirisi yüzde 15,17 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3020 sterlin-dolar paritesi 1,4937 yen-dolar paritesi ise 91,69 düzeyinde seyrediyor.



Piyasalarda bu hafta



ABD Başkanı Barack Obama'nın hazırladığı ekonomik paketin ayrıntılarının yakından takip edilmesi bekleniyor.



Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, Obama'nın, ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırladığı pakettin yarın ABD Kongresi'nde oylanacağını belirterek, bu gelişmenin piyasalar açısından bu haftanın en önemli gündemini oluşturduğunu söyledi.



Ekonomik paketle birlikte bankacılık sistemine getirilmesi planlanan yeni açılımların da piyasalarca beklendiğini ifade eden Kaya, güne hafif satıcılı başlayan borsaların, yarınki gelişmeleri beklediğini anlattı.



Perşembe günü ABD'de açıklanacak 2009 yılı büyüme tahminlerin de piyasalar açısından önemli olduğuna işaret eden Kaya, Cuma günü ise Euro bölgesinin 4. çeyrek büyüme verilerinin belli olacağını kaydetti.



Bu gelişmelerin piyasaları etkileyeceğini dile getiren Kaya, içeride ise beklenen önemli gelişme bulunmadığını söyledi.



Kaya, içeride imalat sanayinde kapasite kullanımı ve 2008 yılı cari açık rakamlarının açıklanacağını hatırlatarak, İMKB'nin bütün bu gelişmeler çerçevesinde hareket edeceğini bildirdi.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay ise ABD'deki finansal paketin içeriğinin belirsiz olmasının, geçen haftalarda ABD'de bankalara el konulabileceği spekülasyonlarını doğurduğunu belirterek, bu haftaya damgasını vuracak tek gelişmenin, finansal paket olacağını söyledi.



Uskuay, "Piyasaların endişelerinin ortadan kaldırması halinde, ABD'de finansal sektörde yaşanacak bir yükseliş ile borsalarda açılan yaralar kapanabilir" görüşünü ifade etti.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi yüzde 1,33 oranında değer kaybederek, kapanışta 7.969,03 puana geriledi. Hong Kong'da borsa yüzde 0,9, Çin'de yüzde 2 yükseldi. Avustralya, Tayvan ve Hindistan'da da borsa değer kazandı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,04 yükselirken, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti. Madrid'de borsa yüzde 0,28, Brüksel'de yüzde 0,38 geriledi.



Japonya'nın cari açığı geriledi



Japon Maliye Bakanlığı, Aralık ayı cari açığının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 92,1 oranında azalarak 125,4 milyar yene (1,4 milyar dolar) gerilediğini kaydetti.



Japonya'da, 2008 yılının toplam cari açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 oranında azalış göstererek 16,2 trilyon yene (176,96 milyar dolar) geriledi.



Petrol fiyatları



ABD tipi ham petrolün mart teslimi fiyatı 13 sent düşerek varili 40,04 dolardan işlem görürken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 34 sent yükselerek 46,55 dolardan satılıyor.



New York Borsası, güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 44 puan azalarak 8.236,00 puan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10 puan değer kaybederek 1.581,00 puan oldu.