Dolar 1.59 YTL'de durdu

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5980 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0650 YTL oldu.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5750 YTL, Euro 2,0440 YTL'den güne başlamış; serbest piyasada önceki akşam doların satış fiyatı 1,5760 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0460 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,5880 YTL, en yüksek 1,5920 YTL, satışta en düşük 1,5960 YTL, en yüksek 1,6010 YTL seviyesinde bulunuyor.



Borsa hisseleri günlük 0,07 değer kaybetti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,07 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 16,01 puan düşerek günü 24.408,58 puandan kapattı.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,68 puan azalarak yüzde 20,80'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 22,00'den kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 22,77, bileşik getirisi yüzde 21,48 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2961, sterlin-dolar paritesi 1,5336, yen-dolar paritesi ise 95,24 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Japon araba devi Toyota'nın kredi değerlendirmesi "Fitch Ratings" tarafından AAA dan AA'ya düşürülmesi Japon borsasını kötü etkiledi ve Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı.



Özellikle Toyota hisselerinin kaybıyla borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,33 azalarak 8.213,22 puan oldu.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de borsa yüzde 4,7 arttı. Singapur, Çin, Tayvan ve Filipinler'de de borsa yükseldi.



Avustralya borsa endeksi yüzde 1.62 düştü, böylece S&P/ASX endeksi seansı 3564.70 puanda kapattı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,80, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,37, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,19 düştü. Brüksel'de borsa yüzde 2,13, Madrid'de yüzde 1,56 değer kaybetti.



Petrol fiyatları



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.



ABD tipi hafif ham petrolün Ocak teslimi fiyatı 87 sent artarak varili 51,64 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün satış fiyatı da 28 sent değer kazanarak varili 50,63 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası, güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre yüzde 1,69 azalarak 8.335,94 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,17 değer kaybederek 1.447,55 puana geriledi.